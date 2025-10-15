Emprendedoras de Victorica y Algarrobo con productos para fechas especiales

Se renovaron las vidrieras en el hall de Casa de Gobierno y la UNLPam con productos especiales para este mes de la familia.

Galería APN - 2025-10-15T092101.753

Continúan las acciones de promoción del ecosistema emprendedor impulsadas por la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad, a través de la Red pampeana de mujeres y diversidades emprendedoras. 
Teniendo en cuenta que en octubre se celebra el mes de la familia, las vitrinas de Casa de Gobierno y de la UNLPam se vistieron con productos especiales para regalar. Como se recordará la iniciativa tiene como finalidad visibilidar el talento local, incentivar el consumo de productos pampeanos y acompañar el crecimiento de quienes día a día sostienen sus proyectos productivos. 

En esta ocasión se presentan emprendedoras de Jacinto Arauz, Santa Rosa, Algarrobo de Águila, Trenel, Victorica, Winifreda, Rancul y Bernasconi.

Hall de Casa de Gobierno:
Maira Juliana Torres “Eme” gráfica, Jacinto Arauz
Marcela Pagella, Aromance, Jacinto Arauz
Alejandra Baudaux, Antu macramé, Santa Rosa
Araceli Saavedra, Ara Cerámica, Santa Rosa
Olga Andiarena, "Creaciones Lupi ", Santa Rosa
Ana María Domínguez Longo, Muñequeria Kuyen Paine, Santa Rosa
Lucia Bernardi, Caldén Láser grabados UV, Santa Rosa
Marcela Moya, Sueños Manos Mágicas, Algarrobo del Águila

Hall de la Universidad de La Pampa
Alcira Noemí Villata, Al Villata, Trenel
Rocio Noelia Barón, Cactus costuras, Winifreda
Andrea Fabiana Delfino, Anunciatta, Trenel
María Lis Blanco, Lis.Deco.Tejido, Santa Rosa
Dora Patricia Viviana Bertero, Sueños con aromas y Magia de Luna, Rancul
Joanna Mariani, Joanna Cosmética, Santa Rosa
Camila Solange Suárez Palacios, Cerámica con amor, Santa Rosa
Ivana Paula Huss, Bijouterie_artesanal, Bernasconi
Silvana Sosa, Alma Pura, Victorica
Verónica Gisela  Bello, Tu Lugar, Santa Rosa

Las emprendedoras interesadas en participar en futuras exhibiciones en las vitrinas de Casa de Gobierno, contactarse con la Dirección de Promoción y Asistencia al teléfono 2954 32-0712
Cabe recordar que tanto las exposiciones en las vitrinas en la UNLPam como de Casa de Gobierno es de acceso libre y gratuito, y se puede visitar en los horarios habituales de apertura del edificio.

