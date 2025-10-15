Emprendedoras de Victorica y Algarrobo con productos para fechas especiales

Continúan las acciones de promoción del ecosistema emprendedor impulsadas por la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad, a través de la Red pampeana de mujeres y diversidades emprendedoras.

Teniendo en cuenta que en octubre se celebra el mes de la familia, las vitrinas de Casa de Gobierno y de la UNLPam se vistieron con productos especiales para regalar. Como se recordará la iniciativa tiene como finalidad visibilidar el talento local, incentivar el consumo de productos pampeanos y acompañar el crecimiento de quienes día a día sostienen sus proyectos productivos.

En esta ocasión se presentan emprendedoras de Jacinto Arauz, Santa Rosa, Algarrobo de Águila, Trenel, Victorica, Winifreda, Rancul y Bernasconi.

Hall de Casa de Gobierno:

Maira Juliana Torres “Eme” gráfica, Jacinto Arauz

Marcela Pagella, Aromance, Jacinto Arauz

Alejandra Baudaux, Antu macramé, Santa Rosa

Araceli Saavedra, Ara Cerámica, Santa Rosa

Olga Andiarena, "Creaciones Lupi ", Santa Rosa

Ana María Domínguez Longo, Muñequeria Kuyen Paine, Santa Rosa

Lucia Bernardi, Caldén Láser grabados UV, Santa Rosa

Marcela Moya, Sueños Manos Mágicas, Algarrobo del Águila

Hall de la Universidad de La Pampa

Alcira Noemí Villata, Al Villata, Trenel

Rocio Noelia Barón, Cactus costuras, Winifreda

Andrea Fabiana Delfino, Anunciatta, Trenel

María Lis Blanco, Lis.Deco.Tejido, Santa Rosa

Dora Patricia Viviana Bertero, Sueños con aromas y Magia de Luna, Rancul

Joanna Mariani, Joanna Cosmética, Santa Rosa

Camila Solange Suárez Palacios, Cerámica con amor, Santa Rosa

Ivana Paula Huss, Bijouterie_artesanal, Bernasconi

Silvana Sosa, Alma Pura, Victorica

Verónica Gisela Bello, Tu Lugar, Santa Rosa

Las emprendedoras interesadas en participar en futuras exhibiciones en las vitrinas de Casa de Gobierno, contactarse con la Dirección de Promoción y Asistencia al teléfono 2954 32-0712

Cabe recordar que tanto las exposiciones en las vitrinas en la UNLPam como de Casa de Gobierno es de acceso libre y gratuito, y se puede visitar en los horarios habituales de apertura del edificio.

