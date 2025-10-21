La promo 2025 de la Escuela 9 de Telén viajó al mar 🌊

El grupo está integrado por 25 estudiantes, acompañados por las docentes Mariana Ochoa, Nancy Acuña y Marianela Miranda, junto al auxiliar portero Carlos Prieto.

En diálogo con InfoHuella, las alumnas de sexto grado Leila Pescara y Dana Zapata contaron con entusiasmo que este martes conocieron el mar por primera vez, una experiencia inolvidable que marcará el cierre de su paso por la escuela primaria.

