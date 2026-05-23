Santa Isabel: ya tiene fecha la sesión pública donde el Concejo dará a conocer el informe sobre Farana

La Comisión Investigadora del Concejo Deliberante de Santa Isabel presentó formalmente este jueves el informe final elaborado tras semanas de trabajo, análisis de documentación y recopilación de información vinculada a la investigación sobre la situación institucional del intendente suspendido Guillermo Farana.

El informe fue elevado al Honorable Concejo Deliberante junto con el pedido de incorporación al orden del día para que sea tratado y sometido a votación por parte de los concejales, quienes deberán expedirse sobre las conclusiones y recomendaciones surgidas de la investigación. El intendente ya fue notificado y tiene 8 días para realizar el descargo.

APROBADO POR MAYORÍA

El informe de la Comisión Investigadora fue aprobado por mayoría en el Concejo Deliberante de Santa Isabel con cinco votos afirmativos: Braian Arian Blanco y Mariana Alejandra Frías, ambos del PJ; y Margarita Hernández, Cristina Elena Vázquez y Facundo Joel Sol, representantes de Juntos por el Cambio.

Por su parte, el concejal del PJ Maximiliano Gautes se abstuvo al momento de la votación. Según argumentó durante la sesión, consideró que el informe presentado carecía de información suficiente para acompañarlo con su voto positivo o negativo.

LA COMISIÓN INVESTIGADORA

La comisión estuvo integrada por los concejales Facundo Sol, Cristina Vázquez y Mariana Frías, con el acompañamiento legal del asesor del cuerpo deliberativo, el abogado Raúl Quiroga. Según se informó oficialmente, durante las últimas semanas se realizaron distintas actuaciones y análisis documentales en el marco de las facultades otorgadas por el Concejo Deliberante santaisabelino.

SESIÓN PÚBLICA

Además, se fijó una Sesión Especial para el próximo viernes 5 de junio, abierta a toda la comunidad, donde se dará lectura pública al informe presentado por la Comisión Investigadora. Desde el cuerpo legislativo señalaron que la medida busca “garantizar la transparencia y el acceso de los vecinos a la información institucional”.

InfoHuella accedió al comunicado elaborado por el Concejo tras la presentación del informe, donde remarcaron que “la transparencia, la responsabilidad institucional y el respeto por los vecinos de Santa Isabel deben estar por encima de cualquier interés político o personal”, y reafirmaron el compromiso de “seguir actuando con seriedad, responsabilidad y en defensa de las instituciones democráticas”.

la transparencia, la responsabilidad institucional y el respeto por los vecinos de Santa Isabel deben estar por encima de cualquier interés político o personal

¿POR QUÉ LO SUSPENDIERON?

El intendente Guillermo Farana (PJ) fue suspendido el pasado viernes 17 de abril, luego de que el Concejo Deliberante de Santa Isabel resolviera conformar una Comisión Investigadora para analizar posibles irregularidades administrativas y financieras en la gestión municipal.

Posteriormente, el cuerpo deliberativo aprobó la suspensión preventiva del jefe comunal por un plazo de 60 días, mientras avanzaban las actuaciones y el análisis de documentación vinculada a la investigación. Durante ese período, la Comisión Investigadora llevó adelante distintas tareas de recopilación de información y evaluaciones técnicas para elaborar el informe final que ahora deberá ser tratado por los concejales.

COMO PATURLANNE

La situación por la que atraviesa hoy Farana es la misma por la que transitó la exintendenta Marta Paturlanne en marzo de 2021 cuando fue destituida en una maniobra similar encabezada por el propio Farana (quien en aquel entonces presidía el Concejo).