La ex intendenta de Santa Isabel, Marta Paturlanne, presentó una demanda para anular el proceso que terminó con su destitución, pero el Superior Tribunal de Justicia lo rechazó. “Acá les sigue doliendo, primero porque yo gané una interna por mucho, segundo porque gané una general por mucho, y tercero porque soy una mujer”, expresó en diálogo con Radio Kermés.

“No me cabe ninguna duda de que esto iba a fallar, porque además está digitado por los popes políticos grandes, que no se bancan que perdieron. Entonces aparece la mano de la Justicia, que se saca el lazo de encima y se lo pasa al Concejo Deliberante. El fallo dice que es una cuestión político-legislativa y no judicial”, explicó.

Paturlanne sostuvo que ha habido casos similares en la provincia, pero no iguales: “mi destitución no se hace por malversación de fondos, yo presenté todos los balances al 31 de diciembre de 2020, y me suspenden el 25 de marzo de 2021. No hay ninguna causa, acá el que toma cartas en el asunto es el propio CD, ellos se representan, toman juramento y toman la Municipalidad”.

“Me eliminaron olímpicamente del grupo de WhatsApp”

La ex intendenta relató que tenían un grupo de WhatsApp de intendentes justicialistas. “El día 26 de marzo ya me habían sacado olímpicamente del grupo como si fuera de la otra vereda. El administrador del grupo es Rogelio Schanton, pero tengo mis reservas con esa gente, le rogué a Ziliotto que me diera una audiencia para explicar, pero me la dio 15 días antes de mi destitución, junto a Bensusan y Schanton, parecía que estaba sentada en el banquillo de los acusados”, recordó.

Señaló que “ellos están sentados ahí gracias a los votos nuestros, yo hice la elección sin un mango, cara a cara, porque tengo trayectoria en este pueblo. Puedo defender mi patrimonio porque no me llevé nada al bolsillo, no soy como otros intendentes. Hoy por hoy acá le deben 15 o 16 millones a Pampetrol, y eso nadie lo investiga, nadie presenta balances, todo está bien y todo está bárbaro”.

- ¿Te queda claro qué es lo que pasó o te lo seguís preguntando?, consultaron desde Kermés.

- Me sigo preguntando qué pasó, acá hubo una situación digitada por la Justicia. A mí no me engañan más, soy una persona grande y me doy cuenta de las cosas. Si no hacen una reflexión hacia adentro del partido, se pierde la provincia, y no digo porque los de enfrente estén más iluminados, lo digo como peronista de alma.

En una de las idas, donde sólo me mandaban a hablar con Schanton, me dice que las organizaciones defensoras de los animales son muy gastadoras de plata. Me cuenta que ellos en Luiggi metían a los perros y los gatos en una bolsa y los golpeaban contra el piso para bajar la densidad de animales, es como si me hubiera dado un mazazo.

- ¿Qué opinas de Farana?

- Yo lo denuncie por violento y la Justicia le dio la razón a él, que saque sus conclusiones la gente.

- ¿Te retiras de la política?

- No, tengo invitaciones de otros lugares, yo hago política desde mi casa. Viene gente a mi casa con infinidad de cuestiones, mi casa es una caja de resonancia de lo que no se hace afuera. No estoy inhibida ni tengo nada en contra, me destituyeron porque hay algo político, me sacaron del ruedo porque conmigo no van a comulgar por izquierda. No me llevé nada del Municipio, me destituyeron entre gallos de medianoche y no estoy enojada, el que me conoce sabe de mis sentimientos, gané las elecciones sin una ayuda, las conclusiones que las saqué la gente que está escuchando.