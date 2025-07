¿Quiénes son los de la foto? Emocionaron a un país y hoy un abrazo juntó al policía y la niña del oeste pampeano

Ocho meses después de haber estado perdida durante cinco horas en el monte pampeano, Martina —esa niña que todavía tomaba la teta— volvió a ver al policía que la encontró desde el cielo: Facundo Chamorro, el operador del dron de la Policía de La Pampa que logró divisarla cuando la esperanza comenzaba a desdibujarse entre los pastizales del inmenso oeste pampeano.

Facundo Chamorro, junto a Martina, la niña que se perdió en un campo en 2024

Hoy la tuvo a upa. Esta vez, no la divisó en una picada de un campo. Esta vez, el sol no estaba empecinado en recostarse hacia el oeste. Esta vez, Martina estaba ahí, inmensa, en sus brazos, mirando a los ojos a Facundo, ese perfecto desconocido que la encontró mirándola desde el cielo con un dron, mientras caminaba desorientada con solo tres años.

El 12 de noviembre de 2024, Martina caminó casi tres kilómetros en soledad, atravesando alambrados, picadas y cardos

Desde arriba

El 12 de noviembre de 2024, Martina se perdió mientras juntaba flores en un campo llamado Las 3 Leguas, cerca de Telén. Tenía tres años recién cumplidos. Se había alejado de sus amigos y su hermano sin que su madre lo notara. Fue un instante que, con el tiempo, se volvió una eternidad. Lo que siguió fue una movilización inédita: más de 60 personas —entre policías, bomberos, personal de salud, de la Justicia y vecinos— se desplegaron por el monte aquel domingo.

La empezaban a buscar los perros de la Brigada. Franco Ortiz, un joven de Victorica que es enfermero y pocero, bajó a un pozo. Allí no estaba. El fiscal Enzo Rangone, pidió un operativo cerrojo en rutas de toda La Pampa. La búsqueda era contrarreloj, nadie quería que llegara la noche ese domingo.

Facundo manejaba uno de los drones oficiales de la fuerza. Ya había agotado tres baterías cuando, en la última pasada, la vio: un pequeño bulto moviéndose junto al alambrado. “La vi caminando por la huella de las vacas. Me acerqué despacio, mantuve el dron a distancia para no asustarla. Enseguida supe que era ella”, relató con voz quebrada aquella vez ante la consulta de InfoHuella.

La imagen quedó registrada: una niña caminando sola en el monte, con el sol cayendo detrás de la caldenada, y algo que volaba por su cabeza con ruido de moscardón: era un dron, era Facundo que la miraba, que la encontraba (para siempre).

