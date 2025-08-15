Desde Santa Isabel: y un día los médanos se hicieron cordillera y un tercer grado se llenó de gesta sanmartiniana

El sonido del viento ondeando “la celeste y blanca” acompañó la entrada triunfal de un pequeño San Martín en uno de los caballos más manso y blanco que hay en el pueblo. Hubo aplausos de las familias y vecinos de Santa Isabel que se hicieron presentes. Participaron alumnos de 3° grado de la Escuela Hogar N° 99 y también del Colegio El Bardino.

Para agigantar la mañana, una bandera argentina desplegada sobre la arena parecía escribir, con tiza blanca en un inmenso pizarrón, eso de que la patria también se defiende con memoria.

Los presentes disfrutaron de chocolate y tortas fritas.

Los alumnos y alumnas interpretaron con gracia y compromiso los distintos pasajes de la historia, desde las conversaciones previas a la campaña hasta la organización de las tropas. Cada gesto, cada palabra y cada mirada demostraban que no se trataba solo de un acto escolar, sino de un homenaje sentido a quienes forjaron la independencia.

Martin Barboza- "el San Martín santaisabelino" - alumno de 3er Grado de la Escuela N° 99.

El público, emocionado, acompañó con respeto cada momento, mientras los docentes guiaban la actividad que logró unir enseñanza y aprendizaje. Al final, los aplausos resonaron en los médanos santaisabelinos como un eco de reconocimiento, cerrando una jornada que dejó huella imborrable.

Santa Isabel volvió a vestir sus colores, y esta vez, la historia la escribieron las infancias guiadas por el compromiso docente.

