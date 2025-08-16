Victorica: choque entre auto y moto dejó a dos menores con lesiones graves

Licitan el Centro de Salud para Luan Toro: "El Gobernador nos escuchó", dijo Mónica Valor
El Gobierno de La Pampa licitó hoy la construcción del nuevo Centro de Salud Nivel 2 de Luan Toro, una obra de más de $ 933 millones que ampliará la capacidad de atención médica en la localidad y su zona de influencia. Se presentaron cinco ofertas de empresas pampeanas. El proyecto, impulsado por el gobernador Sergio Ziliotto, forma parte de la estrategia provincial de fortalecer el sistema sanitario con infraestructura moderna, integrada a la Red Provincial de Salud y equipada para brindar atención integral.