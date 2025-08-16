Victorica: choque entre auto y moto dejó a dos menores con lesiones graves

Trasladados

El jefe de la Departamental Victorica, Edgardo Díaz Correra, informó a InfoHuella que ambos menores fueron atendidos en primera instancia en el Hospital Luisa Pedemonte de Pistarini y, debido a la complejidad de las heridas, trasladados posteriormente a Santa Rosa.

Los adolescentes se trasladaban en la moto por calle 15, que quedó debajo del auto conducido por una mujer, quien se dirigía por calle 24.

Según precisó la médica interviniente, uno de los adolescentes presentaría una luxación de cadera y posible fractura cervical, mientras que el otro sufrió una grave lesión en el pie derecho

Los vehículos involucrados quedaron secuestrados por la policía, en el marco de la investigación para determinar las causas del siniestro.

MÁS INFO, MÁS INFOHUELLA: