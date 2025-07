Titi, la joven pampeana que busca recuperar la visión con una cirugía costosa

“Soy diabética tipo 1 desde los cuatro años. Me la descubrieron cuando me operaron de las rodillas por una enfermedad llamada Blount, que tengo desde nacimiento”, cuenta Titi en diálogo con InfoHuella.

Su historia está marcada por una serie de afecciones complejas que se agravaron tras haber contraído Covid en 2021. “Después de tener Covid, mi glicosilada quedó en 13, cuando los valores normales son de 6 u 8 como mucho. Eso me afectó muchas partes del cuerpo: los riñones, el corazón y la vista”.

En su ojo izquierdo ya no hay posibilidades. “Tuve tres cirugías. Me hicieron una vitrectomía, me colocaron aceite de silicón, pero después me salió glaucoma. Me hicieron láser en el iris para bajarme la presión, pero ese ojo lo perdí”. La esperanza está puesta en su ojo derecho. “También lo operaron y tuvo complicaciones, pero pude conservar algo: todavía veo la luz”.

A través de redes sociales, Titi comparte videos para contar su historia y dejar su alias ( apaolazaaldana.mp ) para recibir donaciones.

Esa pequeña luz es, hoy, el ancla a la posibilidad de una recuperación parcial. En una consulta particular con el doctor Mario Saravia, en Buenos Aires, recibió un diagnóstico esperanzador. “Me dijo: ‘Si vos ves la luz, en tu ojo todavía hay vida’. Fue ahí cuando decidí que sí, que quería intentar con la cirugía”.

El procedimiento que necesita es complejo y requiere tres intervenciones: una nueva vitrectomía para retirar el aceite intraocular, una cirugía de cataratas y otra para colocar un lente intraocular. El costo total es de 9 mil dólares e incluye honorarios, anestesista, estudios previos y controles postoperatorios. Aldana ya juntó 1.900 dólares.

“Desde entonces vengo recaudando como puedo. Hice una rifa con la que junté 520 mil pesos, tengo un showroom de ropa, cocino tortas, budines, pirotines y brownies. También me recibí de un curso de cocina el año pasado. Lo que me sobra de la pensión lo uso para comprar dólares”, relata.

El día que perdió completamente la visión fue uno de los más difíciles. “Estaba en la cama y cuando levanté la cabeza dije: ‘Uy, se hizo de noche’. Salí afuera y le dije a mi mamá. Me respondió: ‘No hija, está de día’. Ahí me di cuenta de que había dejado de ver”.

Hoy, Titi vive sola, con autonomía para muchas actividades cotidianas, pero aún depende de alguien para salir a la calle. “Vi durante 25 años de mi vida, entonces me manejo súper bien. Lo único a lo que no me acostumbro es a salir sola con el bastón”, dice.

Mientras continúa con rifas y ventas, espera que su historia pueda seguir visibilizándose y que la solidaridad le permita llegar al monto necesario para acceder a la cirugía. “No tengo trabajo, no porque no quiera, sino porque no sé en qué podría trabajar específicamente. Mis papás son jubilados y no pueden costear esto. Pero siempre hay alguien que me da una mano, con la cocina o con lo que necesite”.

A través de redes sociales, Titi comparte videos para contar su historia y dejar su alias ( apaolazaaldana.mp ) para recibir donaciones. "No quiero pedir muchas veces. Quiero juntar todo de una sola vez y hacerme la cirugía. Ese es mi objetivo", finaliza.

