La ceremonia marcó un momento significativo para la comunidad de Victorica, que desde hace tiempo esperaba la recuperación de este espacio fundamental para la vida escolar y social. El gobernador Sergio Ziliotto había señalado en una visita anterior que las obras en el SUM constituían “una deuda pendiente” con Victorica, destacando su valor como espacio de encuentro, formación y contención.

Estuvieron presentes el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati; el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández; la subsecretaría de Educación Técnico Profesional, Daiana Schapert Berpof y la directora general de Educación Secundaria, Gabriela Morán.

El ministro Fernández afirmó: “Esta obra no es producto de la casualidad, sino de decisiones políticas y de la voluntad de nuestro gobernador de poner lo que hay que poner para que la educación pampeana sea ejemplo a nivel nacional. En La Pampa se destina el 25% del presupuesto a la educación porque la educación es el futuro que queremos para la provincia con desarrollo basado en la producción y el trabajo. Para eso necesitamos formación”.

“En La Pampa hay muchas obras abandonadas por el gobierno nacional. Eso no nos impide poder llegar a concluirlas, eso está basado en un orden económico, en un equilibrio fiscal y en una decisión política, que es poner por encima de todo el bienestar de todos los pampeanos”, dijo.

“Esta realidad está respaldada en el trabajo de cada uno de los pampeanos y fundamentalmente de cada trabajador público. Nos hablan desde 600 kilómetros desconociendo La Pampa y quitándole méritos a nuestros trabajadores. Nos sentimos orgullosos del trabajo que hacen, porque La Pampa es lo que es producto de ese trabajo común. De igual manera con cada uno de los intendentes de todo el territorio”, finalizó.

Por su parte, Intronati, remarcó la importancia de la obra que se ejecutó con fondos provinciales y recordó otras infraestructuras que se están desarrollando en la localidad como el hospital, obra muy importante por el mejoramiento de la atención y servicios de la salud pública para la comunidad local.

En cuanto al SUM, el ministro expresó, “no se trata solo de ladrillos y cemento. Se trata de dignidad, de inclusión, de garantizar que cada pampeano, viva donde viva, tenga acceso a infraestructura de calidad. Este SUM no es solo del colegio, es de todo Victorica”.

“Cuando uno entra hoy a este SUM, lo que se respira es esperanza. Lo que vuelve a latir acá es el corazón de una comunidad. Porque este no es un edificio cualquiera: es el lugar donde los chicos aprenden, donde las familias se reúnen, donde el pueblo celebra y se abraza en lo colectivo”, expresó.

El intendente Kenny se mostró emocionado por los resultados de la obra finalizada y resaltó “en este lugar no solo han pasado alumnos y alumnas, sino que es un espacio para toda la comunidad. En estos tiempos no es fácil inaugurar obras de este estilo, lo que hace la Provincia de La Pampa es enorme. Es enorme el esfuerzo y enorme el compromiso con la gente, pudiendo mantener el equilibrio fiscal y seguir trabajando para el bienestar del pueblo pampeano”.

Las refacciones en el SUM respondieron a un pedido conjunto de la comunidad educativa y vecinos de la localidad. El objetivo fue claro: recuperar un lugar simbólico, usado durante años para actividades escolares, culturales, deportivas y comunitarias. Se trabajó en la cubierta, pisos, accesos, núcleos sanitarios, redes de agua, gas, electricidad, vestuarios e instalación de sistemas de seguridad. Todo con el objetivo de brindar un entorno digno y seguro para sus múltiples usos.

