El evento fue encabezado por la subsecretaría de Planificación y Evaluación de Políticas Sociales, del Ministerio de Desarrollo Social y DDHH, Laura Ramborger quien en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias confirmó que “toda la región convocada estuvo presente, fue una jornada muy participativa donde pudimos trabajar lo que nos estaba pasando en Pro Vida en cada una de las localidades, pero a su vez compartido con los pueblos hermanos de esta zona”.

Destacó que “nos llevamos mucho material para trabajar, las localidades que se reunieron tienen problemáticas diferentes a otras localidades de la provincia por eso tenemos un gran desafío”.

Apuntó que “hay demandas particulares, demandas que nosotros creíamos que no estaban siendo necesarias y otra vez se reeditaron y para esto sirven estos encuentros, para establecer un dialogo más fraterno, más genuino y más de adentro de lo que está pasando y con toda la complejidad que sucede en lo social”.

Consideró que “el Pro Vida no está aislado de lo que sucede en la comunidad que se ve reflejado en cada uno de los programas y de las propuestas que hacemos. Hay desafíos por delante, metas para cumplir entendiendo que es un trabajo municipio-Provincia, un trabajo articulado lo mismo que Pro Vida con otras instituciones porque no está aislado de lo que sucede en su comunidad y se debe trabajar con las otras instituciones que también están abordando distintas realidades. Nadie puede solo porque los niños, niñas, jóvenes, adolescentes y personas mayores están tanto en los programas nuestros como en los centros de salud, en una escuela o en una biblioteca. Hay que mirarnos integralmente y proponer estas herramientas como desafíos”.

Puntualizó que “estos equipos le ponen todo lo que tienen desde lo personal, profesional, institucional y muchas veces no alcanza. Hay momentos donde es tan complejo lo que sucede que necesitamos más herramientas y los municipios necesitan más herramientas aun de las que ya ponen. Se siente todo más desde el alma”.

Remarcó que “son enormes las diferencias que tenemos en nuestra provincia, diferencias que vemos, conocemos y las decimos en esta amplitud de 80 municipios, las regiones son completamente diferentes y en cada encuentro nosotros tenemos distintas motivaciones para participar y conclusiones para seguir trabajando que hacen a la conformación de cada uno de los equipos que tenemos. Para nosotros es un gran desafío el ver cómo le devolvemos en instrumentos concretos para la acción a cada una de las regiones”.

Cronograma

La funcionaria provincial Informó que los encuentros tendrán continuidad el miércoles próximo en la localidad de Anguil “en el cuarto encuentro con toda la zona centro-oeste y el viernes se hace una quinta reunión en Chacharramendi con la zona sur-oeste”.

Katerinne Mohr-secretaria de Desarrollo Social – Municipalidad de Santa Isabel agradeció “al Estado provincial que siempre está presente, que viene a recorrer el territorio y a darse idea de las necesidades que tenemos en el oeste. Siempre que uno levanta un teléfono desde el Gobierno están disponibles con soluciones y encuentros como este”.

Agregó que “en muchas oportunidades necesitamos sentirnos escuchados, una escucha activa, que nos organicen estas ideas y se creen redes de contención porque por ahí nos quedamos sin herramientas por falta de recurso humano y de un montón de cuestiones que las ciudades si las tienen, por eso que estén presentes para nosotros es muy importante”.

Consideró que “seguramente tenemos que seguir reuniéndonos, los espacios de escucha son importantísimos, las capacitaciones las seguimos pidiendo, seguimos solicitando presencia del Gobierno provincial en territorio, en el oeste, porque son necesarias y siempre están para ayudarnos. Fue un encuentro muy positivo porque tomamos contacto con referentes de todas las localidades, que nos ayudan a articular con otros y que el trabajo sea más ameno”.

