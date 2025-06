Por Juan Pablo Neveu, educador en tecnología y escritura con IA

Es el efecto de las “marcas de escritura” propias de la IA, un riesgo que ya anticipaba Sherry Turkle, socióloga y psicóloga del MIT, al afirmar: “La tecnología no solo ‘hace cosas’ para nosotros, nos ‘hace cosas’ a nosotros, cambiando no solo lo que hacemos, sino quiénes somos” (Turkle, 2011, p.16). Muchos ven en ello un peaje inevitable. Pero, ¿y si la IA pudiera ser entrenada para usar el formato como bisturí analítico, en vez de como molde de homogeneización?

Frente a este dilema, aparece una opción superadora: dejar atrás la resignación ante esa uniformidad y empezar a concebir la IA como una herramienta estratégica, capaz de aportar análisis y profundidad a nuestra propia escritura. El reto consiste en ocupar un rol activo, recuperando el control sobre la forma y el fondo de lo que queremos decir, y no limitándonos a aceptar el resultado inicial.

Una vía concreta es pedirle a la IA que deconstruya la jerarquía visual de un texto para revelar lo esencial, por ejemplo, a través de un prompt de mapeo argumental:

“Actuá como un estratega de comunicación. Te daré un texto denso [pegar párrafo a mejorar]. Tu tarea es aplicar formato para revelar su estructura lógica, sin cambiar ni una palabra. Usá negrita para la tesis o afirmación principal. Usá cursiva para los argumentos o evidencias que la sostienen. Dejá en texto plano los ejemplos y aclaraciones secundarias. El objetivo: que la estructura del argumento se entienda con solo un vistazo”.

Este tipo de recursos abre el juego, pero devuelve la pregunta de fondo: cuando la IA interviene en el proceso, ¿qué ocurre con nuestra identidad autoral?

La duda es real y muchas veces paralizante. Integrar nuestra humanidad en la prosa pulcra de la máquina es un desafío cada vez más evidente. La verdadera maestría en la escritura asistida radica en ejercer una curaduría crítica y consciente.

Como sostiene Ethan Mollick, profesor en Wharton y autor de Co‑Intelligence: Living and Working with AI, integrar IA no implica solo generar contenido, sino aprender a hacer las preguntas adecuadas y asumir un rol editorial, con criterio humano. Para Mollick, este enfoque representa “un cambio de habilidades hacia donde el humano aporta juicio y criterio” (Mollick, 2024).

La IA puede ser, además, una aliada para poner a prueba nuestros textos y fortalecer su solidez. En lugar de aceptar pasivamente sus respuestas, podemos asignarle un rol de adversaria intelectual, por ejemplo, mediante este prompt:

“Actuá como un crítico escéptico y leé el siguiente texto [pegar texto]. Tu único objetivo es encontrar la afirmación más débil o el argumento menos respaldado. Señalalo y explicá por qué es vulnerable a la crítica, evaluando falacias lógicas (ej. hombre de paja, falsa dicotomía), generalizaciones apresuradas, falta de evidencia empírica o fuentes no verificables”.

Este enfoque transforma la herramienta en un detector de nuestras propias debilidades argumentativas.

Sin embargo, no hay atajos mágicos: aprovechar a fondo estos sistemas exige tiempo de exploración, práctica deliberada y, en muchos casos, guía profesional. Se trata de una nueva artesanía, situada en la frontera entre tecnología y humanidades.

Detectar debilidades no alcanza: el desafío es imprimir identidad y singularidad. Entrenar el modelo con muestras personales, sumar giros, anécdotas o referencias culturales, y ejercer una edición crítica siguen siendo estrategias indispensables para evitar la disolución de nuestra voz en la marea algorítmica.

El camino para transformar la IA de un simple eco a un colaborador estratégico es un aprendizaje continuo. Implica desarrollar nuevas sensibilidades y capacidades: pensamiento crítico, comunicación y habilidades digitales, al servicio de una escritura más humana.

La pregunta, entonces, ya no es si debemos escribir con IA, sino cómo vamos a liderar esa conversación con inteligencia humana.

(*) Autor del artículo / Juan Pablo Neveu: Apasionado de la tecnología y la educación, Licenciado en Tecnología Educativa (UTN) y Diplomado en Análisis de Datos (UBA), ha coordinado proyectos nacionales y provinciales de educación digital y brindado talleres sobre Inteligencia Artificial generativa desde un perspectiva humana centrada en el desarrollo del pensamiento crítico para aprender a pensar con y sobre tecnologías. Actualmente brinda asesorías y capacitaciones a instituciones educativas, empresas y organizaciones como profesional independiente.

