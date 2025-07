Cabe destacar que cualquier evaluación en la Justicia, más allá de la responsabilidad, depende del ingreso formal o informal que tenga el progenitor.

Es decir, un padre que trabaje de changas en la informalidad sin tener garantizado un monto mensual, tendrá un acuerdo distinto a aquel que esté en blanco con un sueldo acorde a los índices de pobreza e indigencia en la Argentina.

Pero, ¿qué es la Canasta Crianza?

La Canasta de Crianza es un indicador que permite visibilizar, en términos económicos, el costo mensual que implica la crianza de un hijo o hija. A diferencia de otros indicadores, no se enfoca únicamente en el gasto alimentario, sino que incluye el tiempo destinado al cuidado, el cual históricamente ha recaído mayoritariamente sobre las mujeres.

En este sentido, se convierte también en una herramienta que reconoce el trabajo de cuidado no remunerado y que promueve una distribución más equitativa de las tareas de crianza.

¿Qué incluye?

El índice contempla dos componentes principales:

• Bienes y servicios: alimentos, vestimenta, educación, salud, vivienda, transporte, entre otros.

• Cuidado: el tiempo requerido para la atención de cada niña o niño, valorizado monetariamente según el régimen laboral del personal de casas particulares.

¿Cuánto cuesta criar en Argentina hoy, según el INDEC?

De acuerdo al informe de mayo 2025, los valores mensuales de la Canasta de Crianza por cada hijo o hija, según el tramo de edad, son:

• Menores de 1 año: $410.587

• Entre 1 y 3 años: $487.908

• Entre 4 y 5 años: $410.302

• Entre 6 y 12 años: $516.113

Estas cifras se desglosan en dos ítems. Por ejemplo, un niño de entre 6 y 12 años implica un gasto mensual de $256.637 en bienes y servicios y $259.476 en cuidados. En tanto, en el tramo de 1 a 3 años, el gasto en bienes y servicios es de $162.436 y en cuidado, $325.473.

De las estadísticas a los expedientes

Según pudo saber InfoHuella de fuentes oficiales, cada vez más Juzgados de Familia toman en cuenta esta canasta como referencia a la hora de fijar o actualizar cuotas alimentarias, sobre todo en contextos de informalidad laboral o desacuerdos parentales.

La Canasta de Crianza se transforma, así, en un piso económico objetivo que permite dar sustento a reclamos judiciales en defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Según consultó InfoHuella, este dato comienza a incorporarse en causas de la Justicia pampeana. No solo aporta claridad en los montos, sino que también permite incorporar el valor del cuidado como parte esencial en la responsabilidad parental, lo que representa un avance en términos de equidad de género y reconocimiento de tareas históricamente invisibilizadas.

Pero no implica que el monto sea el exacto, ya que la educación no es igual en gastos si es de nivel primario, secundario o universitario. Allí se analizan otras variables, como el alquiler, las distancias, la carrera elegida, etc.

Una herramienta para padres, madres y la Justicia

El valor de esta Canasta Crianza es actualizado todos los meses por el INDEC y puede consultarse en su sitio oficial. Su inclusión en debates judiciales y familiares representa un paso importante hacia una comprensión más integral del costo real de criar, que trasciende el gasto material y contempla también el tiempo, el esfuerzo y la dedicación que requiere el acompañamiento en la niñez.