Del altar a la cárcel: habla Agustín, el joven que denunció los abusos sexuales del cura en iglesia de La Pampa

El caso se convirtió en uno de los más resonantes de la historia judicial reciente de La Pampa por la gravedad de los hechos y porque involucró a una figura de peso dentro de la Iglesia Católica.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de dejar firme la condena contra el cura párroco Hugo Edgardo Pernini cierra uno de los casos judiciales más importantes de la historia reciente de La Pampa vinculados a delitos de abuso sexual cometidos por un integrante de la Iglesia Católica.

Durante años, el cura Pernini fue una figura reconocida de la Iglesia pampeana. Como párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Luján de Santa Rosa construyó una imagen de cercanía con jóvenes, familias y distintos sectores de la comunidad. Además, celebraba misas en otras parroquias de la capital provincial y se desempeñaba como capellán de la Unidad Nº 4 del Servicio Penitenciario Federal.

Sin embargo, detrás de esa trayectoria se escondía una historia que era un secreto a voces, pero que terminaría en la Justicia.

EL cura Pernini, condenado por abusos sexuales. FOTO: gentileza La Arena - Intervención con IA

Quién es el cura Hugo Pernini

Aunque desarrolló gran parte de su vida religiosa en Santa Rosa, capital de La Pampa, Hugo Edgardo Pernini nació en la provincia de San Juan. Vivió su infancia y adolescencia en Villa del Carril, en la capital sanjuanina, dentro de una familia católica.

Tras finalizar sus estudios secundarios ingresó al seminario diocesano de San Luis, donde completó su formación sacerdotal. Su primer destino pastoral fue Santa Rosa, ciudad en la que se radicó definitivamente y donde construyó una extensa trayectoria dentro de la Iglesia Católica.

Con el paso de los años se transformó en una figura conocida dentro de la comunidad religiosa de la capital pampeana, especialmente por su trabajo con grupos juveniles.

La víctima que destapó los abusos del cura

Agustín, la víctima que denunció al sacerdote Hugo Edgardo Pernini por abuso sexual, resumió lo que sintió luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el último recurso de la defensa y dejara firme la condena a 12 años de prisión contra el ex párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Luján de Santa Rosa.

Me agarró de sorpresa, no me lo esperaba porque llevaba cuatro años y medio esperando esta condena firme. Salió ahora justo cuando estaba de vacaciones

contó Agustín en diálogo con InfoHuella.

La resolución puso fin a un proceso judicial que se extendió durante más de cuatro años y medio desde la presentación de la denuncia y que convirtió al caso en uno de los más resonantes de la historia judicial reciente de La Pampa.

A los 36 años, decidió volver sobre una historia que comenzó cuando era adolescente.

"En el año 2006 yo era adolescente y estaba transitando cambios psicológicos típicos de cualquier joven. Como vengo de una familia católica, mi madre me aconsejó acercarme a la parroquia Nuestra Señora de Luján porque tenía fama de ser un lugar inclusivo, donde iban muchos chicos y donde estaba un cura que era visto como muy copado", recordó.

Según su relato, fue en ese ámbito donde comenzaron los abusos. "Los hechos ocurrieron durante 2006, 2007 y parte de 2008. Después hubo otro episodio en 2009, cuando yo ya vivía en Buenos Aires", afirmó.

"Las víctimas hablan cuando pueden"

Agustín, que hoy tiene 36 años, sostuvo que uno de los principales obstáculos que enfrentan quienes sufren abusos sexuales es el tiempo que necesitan para poder hablar. "Las víctimas hablan cuando pueden, no cuando la ley lo dice. Mientras tanto corre el plazo de prescripción y eso es muy injusto", expresó.

La denuncia fue presentada en noviembre de 2019. Dos años más tarde, en noviembre de 2021, se realizó el juicio oral que terminó con la condena de Pernini a 12 años de prisión.

"Fue un proceso muy largo. La denuncia se hizo en noviembre de 2019 y el juicio oral llegó recién en noviembre de 2021. En el medio estuvo la pandemia", recordó.

Luego comenzó otra etapa igualmente extensa: la de las apelaciones. "Desde diciembre de 2021 él estuvo con prisión domiciliaria y tobillera electrónica. Después presentó recursos ante todas las instancias posibles: Tribunal de Impugnación Penal, Superior Tribunal y finalmente la Corte Suprema. El rechazo de la queja fue el último paso. Por eso ahora la condena quedó firme y fue detenido", explicó.

El acompañamiento de la Justicia

Agustín destacó el trabajo realizado por el Ministerio Público Fiscal de La Pampa y los profesionales que intervinieron en la causa. "Cuando accedí a la Justicia se comportaron muy bien. Hay gente muy grosa ahí. Los fiscales Walter Martos y Alfredo Cazenave, la abogada Arrigone y también el equipo de psicólogos de la Oficina de Atención a la Víctima y Testigos (OAVyT) Ignacio Dalgalarrondo y Gisella Peri . La verdad es que me acompañaron muchísimo durante todo el proceso", señaló. Según dijo, ese respaldo fue fundamental para sostener una causa que atravesó años de investigación, juicio y recursos judiciales.

Denunciar a un cura: la resistencia social

Agustín también se refirió a las dificultades que enfrentó al denunciar a un integrante de la Iglesia Católica de la capital pampeana.

La gente confunde la institución con la fe. Son dos cosas totalmente distintas. Podés creer en Dios y no formar parte de ninguna institución. Pero muchas personas idealizan la figura del sacerdote porque es quien bautiza, da la comunión y ocupa un lugar importante en la comunidad

Para el denunciante, esa situación genera que muchas víctimas opten por el silencio. "Hay muchísimas víctimas dentro de la Iglesia que no hablan ni van a hablar. Estos delitos se denuncian muy pocas veces. Yo pude hacerlo porque vivía lejos y sentí que tenía la obligación de hacerlo, primero por mí y también para ayudar a otros", afirmó.

"Era un secreto a voces"

Durante el juicio oral surgió además otro testimonio que, según Agustín, confirmó que no se trataba de un caso aislado.

Uno de los testigos que había propuesto Pernini se quebró durante la audiencia y contó que también había sido abusado por él. O sea que éramos dos. Y sabemos que hay muchos más

A su entender, dentro de determinados ámbitos de la comunidad religiosa santarroseña existía conocimiento sobre los comportamientos del sacerdote.

"Era un secreto a voces. Se sabía desde hacía décadas y muchos eligieron mirar para otro lado. La gente que permanecía a su alrededor le creía", sostuvo.

Un fallo que trae reparación

Tras conocerse la decisión de la Corte Suprema, Agustín definió el momento como una reparación personal y colectiva. "Estos cuatro años y medio fueron largos y agobiantes. Uno trata de seguir adelante, pero siempre está esperando una resolución. Por suerte llegó esta noticia", expresó Agustín a InfoHuella.

Me siento muy conforme. Es muy reparador. Es algo de justicia para mí y para todos los sobrevivientes

El fallo definitivo

Tras la condena, la defensa inició una serie de apelaciones ante distintas instancias judiciales.

Sin embargo, tanto el Tribunal de Impugnación Penal como el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa confirmaron la sentencia.

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el último recurso extraordinario presentado por los abogados de Pernini, quien hasta ahora cumplía prisión domiciliaria.

Con esa resolución, la condena quedó firme y se cerró definitivamente un expediente que durante años conmovió a la sociedad pampeana, generó un profundo debate sobre los abusos sexuales en instituciones religiosas y marcó un antecedente judicial de relevancia para la provincia.