Por Jesús Fernández - Colaborador en InfoHuella

Los "ídolos de nadie, y culpables de todo"... Sólo se apoyan en la familia y en sus colegas árbitros. Conocé la historia de un árbitro que se plantó en potreros y en canchas con partidos de primera división de la Liga Cultural en pleno oeste pampeano.

Después de prepararnos varios meses con videos, estudiar todo el reglamento y contar con la experiencia de muchos árbitros de trayectoria -más las pruebas de campo y la preparación física - , nuestro maestro “Cacho” Rigal, nos juntó a todos los debutantes de este fin de semana y nos dijo: “vengan acá, cuéntense, ¿cuántos son ustedes?”. Éramos como 20 compañeros y compañeras. Ahora otra pregunta: “¿cuántos habitantes hay en General Pico?” No sé, dijimos, serán ochenta mil habitantes. Bueno, “o sea que de 80 mil habitantes solamente ustedes tienen el coraje que se necesita para vestirse de árbitros éste fin de semana y aguantarse el descargo y la presión del público y los jugadores en un partido...” Esas palabras nos dieron el empujón necesario para salir el sábado y el domingo con la frente en alto a las canchas de fútbol de la Liga Pampeana.

Siendo chico pensaba que habían dos oficios de los que jamás me animaría a trabajar por lo bastardeado y basureado por la gente según yo lo veía, además de los peligros que suelen representar: el de Policía y el de Árbitro de Fútbol. He sido testigo desde pequeño como personas grandes, que muchas veces deben dar el ejemplo, puteaban o agredían a esa persona vestida de negro con las peores palabras más hirientes que alguien pudiera imaginar. Se ensañan contra ese ser humano que como todos puede tener errores. A ese árbitro que seguramente dejó muchas cosas de lado para estar presente en un compromiso deportivo a beneficio de algo o de alguien. A esa persona con presencia única dentro de la cancha, a veces sólo y sin ningún tipo de seguridad, para tener que impartir justicia de reglamento de fútbol ante personas que muchas veces ni conocen del mismo.

Por eso en los recuerdos que tenía antes de debutar aparecía siempre la imagen de él, el “Negro Silva” de Victorica, como lo conocemos en Santa Isabel. Pensaba: “ese hombre sí que tenía coraje al ir sólo a Santa Isabel a dirigir campeonatos nocturnos o de fines de semanas enteros y se aguantaba todo tipo de cosas que sabemos se le dicen o se le hacen a un árbitro.

Jorge Silva, un árbitro que aún sigue dispuesto a dirigir un partido.

Hoy me encontré con Jorge Silva y me contó toda esta rica historia de un oficio y un amor por la camiseta de árbitro que sentí la necesidad de llevárselas a su mesa o a sus manos sabiendo de antemano que lo que más nos suele interesar de la vida de un árbitro, no es su vida, sino sus errores para poder putearlo o “criticarlo”, no a todos, por suerte.

Hoy Jorge Luis el “Negro “Silva tiene 72 años, hace 44 años vive en Victorica y lleva 42 de casado con una victoriquense. Aún hoy sigue arbitrando algunos campeonatos locales.

Silva es uruguayo, estudió la carrera de árbitro de Fútbol en Montevideo, pero su pueblo natal es Rivera, en la frontera con Brasil. Alrededor de los 20 años Silva se va a vivir a Buenos Aires. Allí trabaja en una carpintería por Lomas de Zamora y como siempre le gustó mantenerse en forma, llevaba a diario un sanguchito en la mochila para almorzar y salir a correr todos los días después del trabajo. En 1976 lo envían a dirigir a La Pampa ya que en nuestra provincia no había árbitros de Primera. Por esos años, sólo había jueces de línea. Los árbitros venían de Buenos Aires en el Chevallier, que los dejaba a las 9 de la mañana y se iban a las 9 de la noche.

En ese mismo año ingresa Cochicó y Telén a la Liga Cultural de Fútbol, donde Jorge Silva fue designado para dirigir justamente ese primer clásico que se disputó en Telén.

“Por error me bajé en Victorica,(cuenta y sonríe Silva) y al rato, al ver que en la última estación no se bajó el árbitro, Trapaglia, Presidente del Club Telén e intendente local, llegó asustado a buscarme a Victorica. Ya existía esa rivalidad de los mejores clásicos entre estos dos pueblos. En Cochicó el Presidente era el “Gallego” Domingo Aranda Valenzuela.

Fue un terrible partido

“Recuerdo que fue un terrible partido – cuenta Silva - no ingresaba un alma más de gente en esa cancha y era la cancha más larga de La Pampa. Quizá de unos 120 metros por 90 aproximadamente. El primer gol lo marca Cochicó, pero Telén lo da vuelta y lo gana 2 a 1. La terna arbitral anduvo muy bien, además yo siempre me preocupé por estar en buen estado físico y cerca de las jugadas, siempre.

En ese año Silva dirigió los dos clásicos Cochicó-Telén, los dos clásicos All Boys-Santa Rosa y el quinto partido por el Regional entre San Martín de Santa Rosa y Belgrano, donde el ganador clasificaba al torneo del Interior.

La revancha entre Cochicó-Telén fue en Cochicó. En ese partido se cobraron 5 penales, casi todos cobrados en los tiros del córner donde había muchos agarrones, empujones, codazos, patadas. Fueron 3 penales para Cochicó y 2 para Telén. “Recuerdo que volvió a ganar Telén 5 a 3”, sostiene Silva.

Por esos tiempos en General Pico se inaugura la parte nueva del Club Ferro Carril Oeste donde lo llaman a Silva para arbitrar Ferro de Pico vs San Lorenzo de Almagro. También dirigió Atlético Santa Rosa vs River Plate, entre otros partidos de renombre que han quedado grabados en la memoria de los pueblos y aquellos hinchas.

En Victorica se organizaron muchísimos campeonatos, casi todos los arbitró Jorge Silva. “Una de las cosas que más yo le recalcaba a mis árbitros asistentes era que a los jugadores más molestos o más jodidos, nunca los pusieran en evidencia a la vista del público. Para mí eso era como un código, porque por más “rompepelota” que fuera un jugador, yo le daba la posibilidad de hablarle al oído en alguna pausa del partido para decirle con diplomacia, por ejemplo, “Beto,(por el Beto Mendiara) a vos te gusta complicarme los partidos, a mí no me gusta; a mí me pagan para dirigir y hasta que esto termine yo tengo que estar, pero acá el que se va a ir antes vas a ser vos si no te calmás; por favor pensá lo que hacés” porque al jugador no hay que hacerle pasar vergüenza con la tribuna” sostiene Silva.

El Silbato

“El sonido y la forma que lo hago sonar es fundamental en un partido. Habla de mi personalidad como árbitro. Es muy importante hacer sonar el silbato con fuerza, eso habla también de la seguridad del árbitro en un partido. Tampoco hay que tocar el silbato por cualquier cosa, por ejemplo para los laterales. No hay que llenar el partido de silbatazos… eso cansa a la gente y a los jugadores”, manifestó Silva.

¿Cómo ve el arbitraje hoy?

- El fútbol ha cambiado desde que el jugador empezó a perderle el respeto al árbitro. No es lo mismo ir a dirigir un partido sin público que ir a un partido con hinchada que te está junando desde que ingresás a la cancha. Porque están jugando con tus antecedentes del partido anterior y tus errores, incluso hasta tu vida personal… otra cosa, en éste momento el jugador latino ya tiene “implantada” la protesta pero de repente ese mismo jugador se va a Europa y no es capaz de abrir la boca ante una decisión de un árbitro.

Muchas veces se nota la falta de comunicación entre los árbitros asistentes y el árbitro principal, fundamentalmente en las áreas. Y una de las cosas que el árbitro tiene que entender es que él es uno de los protagonistas del espectáculo, no es “él” protagonista, sino uno más de los protagonistas del espectáculo, por eso el árbitro tiene que hablarle a los jugadores. No podemos ser “el Ogro” del partido, si tiene que reírse con algún jugador, si tiene que hablar con un jugador en una pausa del partido, que lo haga, eso no es malo, al contrario, eso también te da personalidad. Sin alejarse nunca del eje del partido. Para mí los mejores árbitros de la Argentina son: Elizondo en primer lugar, y Castrilli en segundo lugar.

EL VAR

-¿Cómo ve la incorporación de la tecnología en el arbitraje?

-La gente en Argentina generalmente dice: “se terminó el fútbol con el VAR”, “el árbitro pierde personalidad con el VAR”. No, para mí eso es mentira. Lo que sí hay que implementar es la manera de que el VAR ejecute sus decisiones de la forma más rápida posible. No se puede perder tanto tiempo en tomar una decisión con el VAR, se está perdiendo a veces más de diez minutos, ocho, cinco y eso enfría el partido, enfría a los jugadores. La gente se impacienta y hace perder la emoción del espectáculo. Pero estoy convencido de que el VAR vino para hacer justicia ante los agarrones y empujones que no vemos como árbitro o los errores que cometemos. Sumado a la picardía de algunos jugadores tramposos. Ahora, los jugadores se cuidan porque saben que el VAR los va a ver.

Sus primeros partidos como árbitro

Estando en Buenos Aires, Silva vivía en Lanús Este. Dirigió partidos de torneos relámpagos en Villa Perito Moreno, Villa La Cava. “Me iba el sábado al mediodía y salía el domingo por la tarde, en esos dos días no podía salir de la villa. Y eso era recontra peligroso. Y por suerte todo salió bien. Eso me hizo como una coraza. Después venir a La Pampa para mí era algo totalmente tranquilo y poder ir a trabajar a los pueblos del interior, más aún”.

La Familia del árbitro

“Todo lo hacía por amor a la camiseta. No se gana muy bien de árbitro. Pero los sábados y domingos siempre andás viajando. Recuerdo que salía el sábado a la mañana y regresaba los domingos a la noche o lunes a la mañana, muchas veces me tocó andar a dedo”, recuerda.

Por último, Silva recurre a la familia, como el sostén que alguna vez lo movilizó para arbitrar y un día le dio la señal que debía ir parando.

“Pero bueno, llegó el día en que mi hijo se fue a estudiar a Córdoba y yo venía viendo la soledad con la que dejaba a mi esposa y mi hijo los fines de semana y tomé la decisión de hacerme cargo de lo que más me correspondía, de mi familia. Hoy en día extraño muchísimo las canchas y el andar arbitrando pero no me arrepiento, lo disfruté mucho pero de alguna manera también estoy agradecido con La Pampa y con Victorica. En especial por el trabajo y ésta bella familia que me dio gracias también al trabajo de árbitro de fútbol”, finaliza.