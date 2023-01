Beto Ayala cumple 20 años animando la Fiesta de la Ganadería

Animaba cumpleaños de 15, Fiesta de Egresados de Victorica y zona, pero una noche de 2003, mientras disfrutaba de las ediciones de la Fiesta en el Parque Los Pisaderos, todo cambió.

Fue el recordado locutor de la Fiesta, Ricardo Di Dío (fallecido), quien le propuso acompañarlo en el escenario: “Se me acerca Ricardo Di Dío – estaba como intendente Norberto Nicolas- y me dice que me fuera a cambiar porque me iban a invitar a presentar un artista esa misma noche”.

Desde ese 2003 a la fecha, Beto Ayala transitó ininterrumpidamente su labor como locutor de la Fiesta. “Yo venía de presentar Bailes de Egresados, del Estudiante, cumpleaños de 15… entonces me invitaron esa noche a presentar el grupo Amancay de Tucumán. No me lo olvido más. Hacía mucho frío y recuerdo que los artistas centrales eran Los Tucu Tucu”, expresó a InfoHuella.

UNA PUERTA

Beto cuenta que, gracias a estar en el escenario de la Fiesta, se abrieron las puertas para ser presentador y locutor en Fiestas de la zona, de otros puntos de la provincia y de provincias vecinas. “Gracias a la oportunidad de ser parte de la Fiesta de la Ganadería he vivido grandes momentos con reconocidos artistas y he tenido la posibilidad de trabajar durante el año en más de 30 fiestas donde no solo hago la locución, sino que también llevo a cabo el trabajo contratación de artistas con mi productora Con El Alma Producciones.