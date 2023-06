A 10 años de la sanción de la Ley de Centros de Estudiantes 26.877, Martina, presidenta del Centro de Estudiantes del colegio secundario 9 de Julio de Santa Rosa, contó que durante el último encuentro conversaron sobre las funciones que mantiene un Centro, de qué manera formarlo, cuáles son sus fortalezas y debilidades. “Asistieron estudiantes, también docentes y directivos, de diferentes pueblos de la Provincia como Telén, Algarrobo del Águila, Santa Isabel, entre otros. Se notó la necesidad que tienen de formar un Centro para elevar nuestras voces y que seamos escuchados. Necesitamos cierto acompañamiento de parte de los adultos y trabajar junto a equipos de gestión de las instituciones para fomentar la participación y formar ciudadanos críticos, políticos y responsables, entre otras cualidades”.

Juan Ignacio, presidente del Centro de Estudiantes “Unidad Estudiantil” de la Escuela Normal de General Acha, destacó que no hay escuelas o Centros diferentes ya que todos trabajan de manera conjunta e igualitaria. “Para nosotros fue una experiencia totalmente linda y super democrática. Debemos mirar a las demás escuelas para continuar a la par de ellas. Si bien el Centro es un organismo autónomo solo para los/as estudiantes, los docentes y no docentes pueden servir como tutores o consejeros. Desafíos hay muchos, no solo en la escuela sino también afuera”.

El Ministerio de Educación de La Pampa, a través de la Dirección General de Educación Secundaria, comunicó que en estas jornadas se elabora un plan de acción para colaborar en la conformación de dichos órganos de representación estudiantil y se construye un estatuto provincial.