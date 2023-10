Cochicó 0 vs Luan Toro 0 : un primer tiempo sin goles y un expulsado

No es Perú VS Argentina, ni River VS Racing, es Cochicó VS El Sportivo Luan Toro: en un Domingo Aranda Valenzuela repleto de gente y un el alambrado se llenó de corazones latiendo por los equipos oesteños que buscan el Ascenso a la Primera A.

Cochicó – también apodado La Banda – copó el estadio con los colores rojo y blanco. Por su parte, el Sportivo Luan Toro con la celeste y blanca.

A los 32 se fue expulsado el jugador del Sportivo, Agustín Andrada.

Pese a que quedó con 10, Luan Toro le jugó de igual a igual.

A los 40 minutos, el árbitro sancionó penal para el visitante en una jugada, pero el línea invalidó todo ya que levantó la bandera marcando posición adelantada.