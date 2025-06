Zaffaroni sostuvo que, para prestar un buen servicio de Justicia, la Corte debería estar integrada por “25 o 30 miembros”, divididos en salas especializadas, y compuesta por personas idóneas en las materias que deben decidirse. Advirtió que, actualmente, la Corte “firma sentencias sin tener la menor idea” de lo que está resolviendo.

Zaffaroni es un reconocido abogado penalista, juez, jurista, escribano y criminólogo argentino. Integró la Corte Suprema entre 2003 y 2014 y este sábado dio una extensa entrevista en el aire de Radio Kermés, en el programa Radio Textual que conducen Luis Lardone y Luis Talone.

La Corte Suprema

En primer lugar, opinó sobre los proyectos de ley que proponen modificar la cantidad de integrantes del máximo tribunal.

—Hay que ver si se quiere tener una Corte adicta. Hoy tenemos un Tercer Triunvirato, y es único en el mundo: existe solo en Argentina. Es una situación totalmente anómala que evidencia la destrucción institucional del país. Si tuviéramos que decir cuántos jueces necesita la Corte, yo diría que no menos de 20. Nuestra Corte está emitiendo unas 20 mil decisiones por año, lo cual significa una firma cada 20 minutos, sin dormir sábados ni domingos. Es decir, la Corte está firmando cosas que no tiene la menor idea de qué tratan. Esto lo dije incluso cuando era juez supremo. Además, no hay un genio que conozca todas las ramas del derecho. Si queremos hacer algo serio, deberíamos tener una Corte de unos 25 o 30 jueces, dividida en salas, y que cada una esté integrada por personas que entiendan del tema que se está juzgando. Esta irracionalidad de nuestra estructura judicial existe solo en la República Argentina. Y, además, ahora con el Tercer Triunvirato —afirmó.

Selección de jueces

Zaffaroni también se refirió al mecanismo de designación de jueces:

—Según nuestra Constitución, la selección de jueces la propone el presidente y debe contar con el acuerdo del Senado, con mayoría calificada. Pero como nadie en el Senado puede tener los dos tercios —porque para eso un partido político debería ganar en todas las provincias— necesariamente se impone una negociación. Si esa negociación no se lleva adelante, no se va a poder nombrar a nadie —explicó.

Servicio de Justicia

El exministro de la Corte se refirió también al sistema judicial en general:

—En el país hay unos tres mil jueces provinciales, nacionales y federales. La mayoría de esta gente no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo; más o menos cumplen su función. Pero hay 25 o 30 que, con los defectos de nuestra estructura judicial, ocupan lugares clave y están haciendo este desastre, encabezados por el Tercer Triunvirato. Ya enviaron un mensaje al rechazar la recusación que presentó la expresidenta Cristina Fernández contra el juez Lorenzetti, sin siquiera tramitarla, y con la firma del propio juez. Es un mensaje. Además, circuló la noticia de que el martes se va a ratificar el fallo condenatorio de la causa Vialidad. Pero no va a ser el martes, seguro. O bien la noticia es falsa, o bien es verdadera pero, como circuló, a la Corte no le gusta que trasciendan resoluciones antes de tiempo —señaló.

“Cristina presa es un escándalo”

Zaffaroni opinó sobre la posibilidad de que la Corte confirme la sentencia contra Cristina Fernández en la causa Vialidad y ordene su detención:

—Que el Tercer Triunvirato que hoy ocupa la Corte inhabilite y meta presa a la presidenta del principal partido opositor es un escándalo mundial. ¿Qué imagen de democracia transmite al mundo un régimen que encarcela a la jefa de la oposición a través de un Triunvirato que no existe en ningún otro lugar? No sé por qué lo harían. Espero que a alguien dentro del Gobierno se le active alguna neurona y se oponga a esto. Porque no sé si le conviene al Gobierno dar esta imagen internacionalmente. Es una jugada negativa que puede convertirse en un bumerán, porque puede victimizar a Cristina y provocar que el peronismo vuelva a unirse —advirtió.

El Gobierno de Milei y los DNU

También criticó el estilo de gobierno de Javier Milei:

—Sin control judicial, Milei puede hacer cualquier cosa —dijo, en referencia al uso de decretos de necesidad y urgencia—. El Tercer Triunvirato mira para otro lado y listo: le legitima todo. Sin un control institucional mínimamente eficaz, un Poder Ejecutivo puede hacer lo que se le dé la gana —alertó. Y agregó: —La oposición, no toda, es cómplice de esto.

“Un virrey”

Sobre el Gobierno de Milei, Zaffaroni fue categórico:

—Hay una vocación autoritaria que es innegable. Nos quieren convertir en una colonia, en una factoría. Lo que estamos sufriendo es una cuestión de soberanía nacional. Quieren entregar nuestras riquezas. Hablan de eliminar el Estado, pero no para la represión. Así estamos: los jubilados, el Garrahan, las universidades, y el bombardeo para destruir nuestra tecnología, que es la garantía de nuestra soberanía. Milei es un virrey del colonialismo financiero en este momento del mundo —concluyó.