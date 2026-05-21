“La Cámpora le está haciendo daño a la construcción política del Partido Justicialista”

Rodrigo Genoni, secretario general del Centro Empleados de Comercio y presidente de AMUSIN. Foto: gentileza Radio Kermés.

El secretario general del Centro Empleados de Comercio y presidente de AMUSIN, Rodrigo Genoni, lanzó fuertes críticas contra La Cámpora y advirtió que la interna del peronismo nacional está bloqueando la construcción de candidaturas de cara a 2027. También cuestionó a legisladores pampeanos por la votación que, según planteó, perjudica a la provincia en materia de subsidios al gas.

En diálogo con Radio Kermés, Genoni fue tajante al analizar la situación del Partido Justicialista a nivel nacional.

Las internas del Partido Justicialista a nivel nacional no dejan construir candidatos

El dirigente sostuvo que el peronismo tiene dirigentes con proyección para disputar la conducción nacional, entre ellos Axel Kicillof, Sergio Uñac y Ricardo Quintela. Sin embargo, advirtió que esas posibilidades se ven condicionadas por disputas internas, posicionamientos personales y sectores que, según dijo, priorizan su propio armado antes que un proyecto colectivo.

“Ese posicionamiento personal, los egos, las vanidades por encima de los proyectos, perjudica bastante los posibles candidatos que se tienen a nivel nacional”, señaló.

Genoni aseguró que el PJ cuenta con nombres competitivos, pero apuntó contra las agrupaciones que, en su mirada, trabajan para obstruir más que para construir. “Me parece que el peronismo tiene para presentar buenos candidatos, pero hay agrupaciones que se dedican más a romper que a construir”, sostuvo. Y agregó: “Están pensando más en espacios para el 2031 que para discutir el 2027, con un pueblo que ya no aguanta llegar al 2031”.

Me parece que el peronismo tiene para presentar buenos candidatos, pero hay agrupaciones que se dedican más a romper que a construir

Ante la consulta sobre a qué sector se refería, Genoni no dudó: “La Cámpora”. Y apuntó directamente contra Máximo Kirchner.

“No tengo ningún tipo de duda: Máximo Kirchner a nivel nacional está haciendo mucho, mucho daño a Axel Kicillof y al partido en general”, afirmó.

El dirigente mercantil sostuvo que esa percepción no es aislada, sino que forma parte de conversaciones que mantiene en distintos ámbitos políticos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. “Es una mirada que yo tengo de las reuniones que tengo en Capital Federal, en donde vos vas a cualquier sector que te juntes en Capital Federal o en el conurbano, esto es una moneda común”, planteó.

En esa línea, insistió: “La Cámpora está dañando a la construcción política del Partido Justicialista”.

Genoni diferenció ese escenario nacional de la situación del peronismo pampeano, donde el PJ continúa siendo gobierno. Sin embargo, advirtió que la gestión provincial está condicionada por la falta de respuestas del Gobierno nacional. “Acá somos gestión. La provincia, lo que el Gobierno nacional no le da, y eso te limita la gestión”, expresó.

En ese marco, pidió responsabilidad interna y solidaridad con quienes gobiernan. “Quizás es necesario a veces entender la solidaridad que tienen que tener todos los compañeros para quien está gobernando”, sostuvo.

Respecto de las candidaturas provinciales, consideró que todavía hay tiempo para evitar movimientos apresurados o declaraciones que generen ruido dentro del espacio. “Parece que hay todavía un poco de tiempo para poder resguardarse sin necesidad de empezar a hacer internas o hacer declaraciones que generen en algún momento algún tipo de ruido”, dijo.

De todos modos, planteó que el PJ pampeano deberá ordenar acuerdos que le permitan sostener el gobierno provincial. “Creo que va a haber de alguna manera acuerdos que nos puedan permitir o llegar a internas sanas o a una lista que permita seguir siendo gobierno en la provincia”, señaló.

Para Genoni, la discusión política no puede quedar separada del impacto social y económico que atraviesa La Pampa. En ese sentido, remarcó que el peronismo debe mostrar con claridad los daños que se producen en la provincia, desde el cierre de comercios hasta la situación de los jubilados.

“Necesita de alguna manera mostrarle a la comunidad fuertemente los daños que se están sucediendo acá en la provincia, tanto a nivel de cierre de comercios, tanto a nivel de lo que le falta a los jubilados”, afirmó.

También alertó sobre las dificultades de una parte de la sociedad para acceder a información. “Tenemos una sociedad que no se informa, y no porque a veces no quiera, sino porque no puede, porque no tiene tiempo”, sostuvo. Y describió: “Labura 14, 15 horas y después descansa y se vuelve a levantar. No mucha gente lee diarios, no mucha gente escucha radio, mucha gente se alimenta por las redes sociales y en ese sesgo de confirmación que tira el algoritmo, se terminan alimentando de lo mismo”.

Hacia el final, Genoni también cuestionó con dureza a legisladores pampeanos por la votación en el Congreso que, según sostuvo, dejó a La Pampa sin uno de los subsidios vinculados a la zona fría. Apuntó contra Adrián Ravier y Martín Ardohain y consideró que actuaron en contra de los intereses de la provincia.

“La Pampa puntualmente se queda sin uno de los subsidios a partir de lo que votó el Congreso Nacional, con el aporte de Adrián Ravier y Martín Ardohain en el mismo sentido, perjudicial para nuestra población”, expresó.

El dirigente fue más allá y vinculó esa decisión con intereses personales. “Es loco entender que pampeanos, por intereses 100% personales, que tengan que ver con en dónde voy a quedar, qué puestito voy a elaborar después cuando se me termine el mandato, terminen mandando a 320 mil pampeanos a pegarle al bolsillo, a la clase media, a que te aumente el gas”, cuestionó.

Genoni remarcó que el impacto será especialmente fuerte en invierno, cuando el consumo de gas aumenta. “Más en esta época de invierno. Porque por ahí hasta te diría que si estamos en pleno verano, uno puede decir: bueno, la gente lo va a sufrir después. Pero ahora va directo al bolsillo”, concluyó.