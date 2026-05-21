En General Pico: cortó la tobillera, se fugó y ahora tiene pedido de captura nacional

El fiscal general Armando Agüero, del Ministerio Público Fiscal, indicó que el imputado “se encontraba bajo la modalidad de arresto domiciliario desde el 19 de marzo, por disposición de la jueza de control Ana Laura Ruffini, con control mediante tobillera electrónica”.

Carlos Alberto Centurión , quien se fugó mientras cumplía arresto domiciliario con monitoreo electrónico

¿Qué pasó?

El pasado 19 de mayo, las autoridades verificaron que Centurión no se encontraba en el domicilio fijado para el cumplimiento de la medida judicial. Además, constataron la destrucción del dispositivo de monitoreo electrónico. Es decir, cortó la tobillera y se dio a la fuga.

Frente a esta situación, el juez de control Alejandro Gilardenghi ordenó el 20 de mayo su captura a nivel nacional, en el marco de una causa iniciada por el delito de evasión.

La investigación es llevada adelante por el fiscal general Armando Agüero y el fiscal adjunto Matías Emilio Juan.

Desde la Fiscalía General solicitaron colaboración a la comunidad para aportar cualquier información que permita localizar al prófugo.

Las personas que puedan brindar datos útiles pueden comunicarse con la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional II al teléfono 2302 - 57-6372.