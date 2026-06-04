¿Provincia para uno, Congreso para el otro? La letra chica de un posible acuerdo UCR-LLA

Se conocieron que las charlas entre dos de los principales referentes de la oposición al peronismo en La Pampa están avanzadas y que se va craneando cómo cerrar el futuro frente antiperonista para las elecciones del 2027.
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Por Norberto G. Asquini / Columnista en Infohuella

Todavía son acercamientos entre el precandidato a gobernador Martín Berhongaray de la UCR y la cabeza visible de los libertarios, el diputado nacional Adrián Ravier. Falta, pero tiene que haber un entendimiento previo. En el entorno de Berhongaray no quieren que ocurra lo de otras negociaciones que cerraron forzadas, o directamente mal, y después complica la campaña. Ahora la ventaja es que el nombre está puesto. Y hay tiempo para pulir un posible acuerdo.

Ahora bien, ¿qué se está hablando? Fuentes vinculadas a ambos sectores indicaron que Berhongaray corre con ventaja, al menos hoy porque la política es dinámica. Ravier que públicamente dice que quiere postularse a la gobernación, no tiene estructura. Hay votos libertarios, pero no dirigentes y menos candidatos a intendente. Está difícil armar semejante movida con 79 localidades y boletas de intendente, concejales y jueces de paz, más diputados provinciales. Para colmo, las acciones del presidente Javier Milei parecen a la baja según las encuestas entre una economía planchada y los casos de corrupción que se destapan. Igualmente, Ravier hará lo que le dicten desde la Casa Rosada.

En ese sentido, una de las posibilidades es que Berhongaray se quede con la candidatura a gobernador y Ravier, siguiendo una lógica nacional, con la candidatura al Senado, que es lo que más le cerraría al mileísmo en caso de una reelección. Berhongaray, en caso de no ganar la gobernación, no se presentaría a senador, y Ravier la allanaría el camino antes. Ravier además iría enganchado con la boleta presidencial de Milei. Un acuerdo así también tiene sus complicaciones: para senadores y diputados nacionales todavía rigen las PASO y no se puede asegurar ningún cargo.

Berhongaray y su entorno van en busca del acuerdo lo más amplio posible. Con todos adentro, es la consigna. No será fácil. Un acuerdo también significa cómo cerrarán en cada localidad las listas, y sobre todo los 28 intendentes radicales que en su mayoría quieren asegurarse la reelección.

Habrá que ver qué se hará con los socios. Con el Pro que busca su lugar y no quiere ser furgón de cola de una alianza que los tiene como convidados de piedra. La ventaja es que tienen más dirigentes, y más potables, y presentables al votante, que los libertarios. Hoy busca hacer fuerte el espacio de la mano Mauricio Macri que intenta sostener el partido frente a LLA. Y a pesar de las diferencias internas entre los “violetas” como el diputado nacional Martín Ardohain y los “amarillos puros” como la senadora Victoria Huala.

También cómo se manejará con los sectores internos de la UCR y LLA que no están convencidos de esta alianza semejante a una unión transitoria de empresas. Hay voces que alertan, sobre todo críticas al rumbo nacional, como el intendente de General Acha, Abel Sabarots o el ruralista Ulises Forte. Entre los libertarios también hay quienes preferirían un candidato violeta puro y desconfían de los radicales.

Y, finalmente, está qué hacer con la pyme familiar de Comunidad Organizada en su estrategia de rapiñar espacios. Berhongaray y su entorno quieren sumarlos pagándoles lo que hoy tienen, o menos, que es mantener una banca en diputados. Otros sectores del radicalismo, como la línea Azul, no quieren saber nada con una agrupación poco confiable para los acuerdos y que genera molestias por su accionar.

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