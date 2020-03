Santa Isabel: detienen a cuatro personas que paseaban por la plaza

Un hombre, que ya había sido advertido de que no podía pasear en auto por la cuarentena obligatoria decretada a nivel nacional por el coronavirus, fue detenido en la tarde de hoy en la localidad de Santa Isabel. Iba acompañado de una mujer, quien fue demorada a la media hora.

Omar Sabaidini, Jefe de la Departamental Santa Isabel, confirmó a InfoHuella que, pese a la advertencia policial, hay gente que no hace caso y no entiende que circular en la vía pública sin razón alguna es un delito.

“Un vecino de esta localidad paseaba en cercanías de la plaza en su auto. Ya había sido notificado que no lo podía hacer. Por ello, fue detenido. Iba acompañado por una mujer, a quien invitamos a que se retirara y permanezca en su hogar”, contó a InfoHuella Sabaidini.

LUEGO DE MEDIA HORA

“Pasaron unos 30 minutos- continuó el Jefe de la Departamental-, y la señora, a quien le habíamos advertido de que se quedara en su casa, regresa a la comisaría a cuestionar al personal policial con preguntas sobre qué nos pasaba. Nos pedía explicaciones por la detención de su marido. También fue detenida”, sostuvo.

MADRE E HIJO

"Hace instantes detuvimos a un joven que salió a fumar un cigarrillo a la plaza. Fue detenido. A los pocos minutos, vino su madre, también quedó detenida", sostuvo Sabaidini.

MINISTRO

Hoy por la tarde, el ministro de Seguridad de La Pampa, Horacio Esteban Di Nápoli, estuvo en la localidad de 25 de Mayo e insistió con la prevención para no tener casos positivos de coronavirus en La Pampa. “No queremos que se nos enferme el pampeano. Estamos iniciando causas judiciales y penales al que anda deambulando. Nosotros estamos con la Policía diciéndole a la gente que vaya a su casa para cuidarse”.

“La Policía no los sale a buscar porque ustedes sean delincuentes – continuó-, lo que la Policía de La Pampa quiere es que ustedes se queden en sus hogares. Está prohibido andar en la vía pública. Es un delito”, expresó.