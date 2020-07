“Que no tengan empatía con los animales es algo que está muy mal en el humano” 

Por. Delfina Pagella - Estudiante de la Carrera Lic. en Comunicación Social UNLPam

En diálogo con InfoHuella, Silvina Riesgo, profesora de música de nivel inicial, primario y secundario, dio detalles de su proyecto “Patitas”, el cual consiste en la asistencia de animales en situación de peligro. Además, concientiza sobre el maltrato animal, promueve la adopción y esterilización.

Durante los ocho años que lleva en el cuidado de animales, la mayoría callejeros, ha presentado un total de doce proyectos en el Concejo Deliberante de Victorica. “El primero que necesitaba que me aprobaran era sobre el maltrato animal, considero que abandonar a un perrito es maltrato, porque lo dejan en la calle. Entonces, lo pueden matar, se puede morir de hambre o enfermo”, comentó. Si este proyecto sobre el maltrato animal era admitido – que es la ley 14.346- podía continuar con el resto.

Luego de insistir durante mucho tiempo, recibió respuesta por parte del Municipio. “Para que este propósito consiga un marco legal se necesitaba que el grupo esté formado por diez integrantes y no fue posible llevarlo a cabo”, manifestó.

Con tantos años de lucha, si bien no logró conseguir los diez integrantes, hace dos años cuenta con la ayuda de algunos policías muy comprometidos con la causa. Además, cuatro vecinos (Marianela "Nela" Sierra, Gustavo Farías, Fran Freites y Flor Roca) que le han sido de gran ayuda en el cuidado de los animales. “Ellos se hacen cargo cuando me voy de vacaciones” destacó, y prosiguió “por lo tanto, tengo esa ayuda. Ellos aman a los animales, de lo contrario sería muy difícil que entiendan todo esto”, sostuvo.

CALLEJERITOS

“Mi rutina diaria es: salgo del colegio a las 12:15, divido el pueblo de la plaza a los pisaderos. Saco el tupper que guardo en la camioneta y empiezo a darle alimento a todos mis callejeros. Posteriormente, cuando salgo 18:15, hago un recorrido de la plaza hasta la entrada del pueblo, frente al vivero, donde está la otra parte de mis perros”, contó.

Silvina tiene alrededor de 36 perros callejeros en Victorica, entre machos y hembras, todos están castrados. Diariamente, los busca, les arregla su abrigo y les da de comer. También, obtiene cajas de cartón, las cubre con nylon y arma casas para sus “callejeritos” y “patitas de la calle”, así los llama.

Cuando rescata animales que han sufrido maltrato, busca – a través de las redes sociales- adopción responsable y hace un seguimiento a la familia. Tiene una planilla donde lleva la información acerca de la esterilización y las vacunas del animal. Además, pide fotos para ver cómo se encuentra el animal. Esta iniciativa le surgió hace aproximadamente ocho años, cuando presenció un episodio de una perra que estaba abandonada y a punto de parir. “En ese momento tomé la decisión de comenzar fuerte con este proyecto”, explicó.

PANDEMIA

En el contexto de pandemia, Silvina fue autorizada por la Policía de la localidad para poder salir en horarios de la mañana a alimentar a los “patitas de la calle”, tomando las precauciones correspondientes. “Yo no puedo dejar a mis perros solos, me están esperando todos los días” comentó, y agregó “es emocionante ver cómo me reciben cuando bajo del vehículo”.

Haciendo hincapié en la concientización acerca del maltrato animal. Silvina manifestó que apunta a que su mensaje llegue a los niños, “para que sepan que tan responsables tienen que ser cuando tengan un animal el día de mañana”. Asimismo, cuenta que en varios ocasiones recibió llamadas de sus alumnos donde le contaban de algún animal que no tenía agua o comida.

Por último, expresó que “Hay un cambio social en Victorica, yo lo veo, no digo que pasó gracias a mí, pero vengo luchando hace ocho años y veo que mi proyecto empieza a dar frutos”. Silvina dejó trascender lo reconfortante que es su labor solidaria por las calles de Victorica: “Soy feliz haciendo esto, sueño con que algún día la historia cambie y se termine el maltrato animal”, finalizó.