Luchy Alonso habló de  Verna, Ziliotto y de su lugar junto a CFK

El copete de esta nota parece extraído de un comunicado del Frente de Todos, pero no, es de una nota del diario La Nación, que está encabezada con el titular: “María Luz Alonso: la "supersecretaria" de Cristina Kirchner”

En la edición de ayer, la victoriquense Luchy Alonso ofreció una entrevista en el informativo Nueve Noticias de la pantalla de Oeste Cable, en Victorica. Hizo hincapié en las relaciones humanas que le ha dado la política, como su amistad con el exgobernador Carlos Verna y con el actual gobernador Ziliotto. Cuando se refirió a la vicepresidenta de los argentinos, parecía que se quedaba sin palabras: “Yo tengo el privilegio, el honor, la suerte y el orgullo de poder acompañarla hace muchos años”, sostuvo, haciendo referencia a su lugar en el Senado junto Cristina Fernández de Kirchner.

EN EL SENADO

Luchy Alonso se refirió a su rol al frente de la secretaría Administrativa del Senado y se diferenció de la oposición y de la gestión que dejó Macri en 2019. “Es en el seno del Senado de la Nación donde hay que dar los debates. No somos nosotros quienes hicimos un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) para nombrar dos miembros de la Corte Suprema, tampoco fuimos nosotros que hicimos un DNU para reformar la Justicia. A eso lo hizo el gobierno que se fue el 10 de diciembre de 2019 (por la gestión Macri)”.

“Nosotros- continuó - somos un gobierno democrático que mandamos nuestros proyectos de ley y nuestras propuestas, al seno del Congreso de la Nación para que sean debatidas. En el debate, los proyectos se someten a votación y como en toda democracia, las definiciones son por mayorías y minorías”.

VIRULENTA

Luchy Alonso advirtió que la oposición está virulenta y sin argumentos. “Me costó muchísimo entender por qué ayer (por el martes) quisieron forzar una sesión presencial con lo que implica en términos de salud. Todos vemos que los casos (de Covid-19) crecen, que se están perdiendo muchas vidas, que nuestra provincia no está exenta. Veo una oposición bastante virulenta que se ha quedado sin argumentos en términos de por qué se oponen a ciertas cosas”, manifestó.

SOLIDARIDAD CON MASSA

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, presentó ayer miércoles por la tarde una denuncia ante la Fiscalía de Tigre, en Rincón de Milberg, por las “460 amenazas” intimidatorias contra él y su familia, luego de que se publicara su número personal de celular en las redes sociales. Por su parte, Luchy contó que se solidarizó con Massa.

“Una locura. Hablé con Sergio, me solidaricé con él. Son señales no positivas y la verdad que no es lo que requiere el país en este momento. El país requiere que tiremos todos del carro. Como país decidimos cuidar la vida de los argentinos. Logramos reestructurar la deuda externa. Y que el 99 por ciento de los acreedores entendieran nuestro planteo: para pagar, necesitamos crecer y ese crecimiento tiene que verse reflejado en las familias argentinas”, agregó.

Los principales medios nacionales la muestran en cada sesión a la par de CFK. Sobre ello, sostuvo que “Cristina piensa todo el tiempo en que los más necesitados estén mucho mejor. Yo tengo el privilegio, el honor, la suerte y el orgullo de poder acompañarla desde hace muchos años. Es algo que me pone muy feliz. Yo hace seis meses que no veo a mi papá ni a mi mamá. Hace seis meses que estoy en Buenos Aires y me duele y sufro lo mismo que sufre cualquier pampeano que está alejado de sus familias. Pero entiendo que es el momento de estar haciendo lo que hago. Lloraré sola en mi casa y me secaré las lágrimas, y luego me voy a laburar”.

ZILIOTTO

Mirando hacia La Pampa, Luchy dijo que tiene un diálogo fluido con el gobernador Ziliotto y con el exgobernador Verna. “Estoy trabajando en Buenos Aires pero mi corazón está en nuestra provincia de La Pampa. Hoy nos estuvimos “mensajeando”. Tengo una relación más que excelente con Sergio (Ziliotto). Todo lo que esté a mi alcance para colaborar con la provincia y con Sergio, que es nuestro representante, lo hago”, manifestó.

En Victorica, el día que Verna conoció a Luchy . Foto InfoHuella

VERNA

“Pese a nuestras diferencias de edad – continuó – con Carlos Verna he construido una amistad. No solo hablamos de política, sino mucho de la vida. Me siento muy cómoda y trabajando en conjunto con ellos”. “Es muy importante en la política la construcción de lazos humanos. Muy importante. Porque, en definitiva, es lo que a uno le queda. Y yo trabajo mucho en la construcción de lazos humanos. Trato de que la militancia sea placentera y no un sufrimiento. Y para que sea placentera tiene que haber cariño genuino entre los compañeros que se milita”, finalizó.