Las palabras de Victoria Atube, presidenta de la Federación Hotelera y Gastronómica de la provincia, dejan al descubierto una realidad insoslayable: sin reservas, sin ingresos y con costos que no dan tregua, el turismo pampeano se enfrenta a un abismo. Y el Estado, aunque presenta acciones aisladas, parece no estar a la altura del desafío que demandan.

En una entrevista en Radio Kermés, Atube sostuvo que en junio la ocupación hotelera no superó el 20%. Una cifra que, lejos de ser un traspié estacional, evidencia un problema estructural que se viene profundizando desde el verano. “La gente no sale, no tiene dinero. El turismo internacional se desplomó y el nacional se volvió esporádico, de último momento, con reservas espontáneas”, advierte. Frente a esta retracción del consumo, los hoteles grandes, que tienen personal en blanco, ven en los despidos la única vía de supervivencia.

(...) mostrar La Pampa y más diálogo, más mesas de trabajo mixtas entre todos los sectores que estamos en la actividad

La realidad es que la competitividad se perdió, no solo frente al turismo internacional, sino también dentro del país. Las tarifas de los servicios básicos siguen igual o suben, pero los hoteles deben mantenerse aun sin huéspedes. La ecuación es clara: costos altos, ingresos nulos.

Promoción escasa, diálogo cerrado

Desde el Gobierno provincial se han hecho esfuerzos en materia de promoción turística, pero los mismos no alcanzan. Atube –en diálogo con Radio Kermés– remarcó:

“Vemos bien lo que hace Turismo de la Provincia, pero necesitamos mucho más. Más presencia en ferias internacionales, más venta de servicios turísticos, más diálogo con el sector privado”.

La crítica no es aislada ni coyuntural. Hace años que el turismo pampeano viene reclamando políticas sostenidas de promoción, inversión e infraestructura. Sin una estrategia integral que involucre a los distintos actores del sector y articule acciones reales con impacto nacional e internacional, La Pampa seguirá siendo un destino invisible.

Una crisis comparable a la prepandemia de Covid

El cuadro que se vive hoy recuerda a los peores momentos económicos recientes. Atube lo equipara al “ahorcamiento económico” de fines de 2019, cuando los hoteles apenas podían pagar sueldos y se endeudaban con las cooperativas eléctricas para poder seguir funcionando. Hoy, esa imagen se repite, con un agravante: no hay horizonte de mejora a corto plazo.

