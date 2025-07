La máxima distinción de la noche, el Martín Fierro de Oro, fue para Daniel Hadad, pionero en medios digitales en Argentina. Emocionado, Hadad subió al escenario junto a su equipo y agradeció con un mensaje cargado de reflexión sobre el presente y futuro del oficio:

Esto no se hace sin un grupo de profesionales. Puede tener mi nombre hoy circunstancialmente, pero si yo no estuviera lo podría tomar cualquiera de ellos. No creo que el periodismo esté en un proceso de extinción, al contrario: está en una etapa de renovación, con nuevas tecnologías, y va a salir fortalecido