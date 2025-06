Fuente y foto: La Política Online

"Este modelo que ahora encarna Milei se cae", afirmó la expresidenta. "Se cae no solo porque es injusto e inequitativo sino fundamentalmente porque es insostenible en términos económicos. Tiene vencimiento como el yogurt", ironizó. "Y no es nuevo, ya lo vimos con Martínez de Hoz y Cavallo. ¿Cómo se sostiene un modelo económico donde la gente tiene que tarjetear la comida del día a día y después no puede pagar la tarjeta?", preguntó.

"Y mientras esto sucede, el ministro de Economía, el impresentable de Caputo, alquila dólares para simular que tiene reservas. ¿Realmente hay alguien que pueda pensar seria y sensatamente que esto es sostenible? Más chanta no se consigue", continuó.

"Lo peor es que el verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro, sabe que se cae y por eso estoy presa", sentenció Cristina. "No me dejan competir porque saben que pierden", aseguró.

Cristina se refirió también a su situación personal y dijo estar "firme y tranquila". "Eso sí con prohibición de salir al balcón. Dios mío, qué cachivaches que son", agregó la presidenta del PJ, que en otro pasaje ironizó: "menos mal que no tengo macetas porque ni siquiera las podría regar".

La expresidenta también buscó arengar a la tropa peronista y buscó reagitar la consigna 'vamos a volver' de la época previa al gobierno de Alberto. "Lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez 'vamos a volver', no lo hacíamos hace muchísimo tiempo, demasiado tal vez", afirmó.

"Y me gusta ese 'vamos a volver' porque revela una voluntad de volver a tener un país donde los pibes puedan comer cuatro veces al día, que en el colegio les den libros y computadoras, que los laburantes lleguen a fin de mes y puedan ahorrar para comprarse un autito, un terrenito. Ese país no fue una utopía, lo vivimos durante 12 años y medio, y además lo dejamos desendeudado, como a las familias y a las empresas. Increíble lo que han hecho, como han destruido", indicó.

"Vamos a volver y además vamos a volver con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza. Desde donde me toque estar, desde la trinchera que sea, voy a seguir haciendo todo lo que esté a mi alcance para estar ahí junto a ustedes", prometió.

