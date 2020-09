Macachín: no hay una certificación que avale que se trata de Gomez

La conferencia estuvo encabezada por el fiscal Oscar Cazenave, a quien acompañaron el abogado de la querella, Mariano Guijarro Arzuaga, el jefe de la URI (Unidad Regional 1), Comisario Mayor Rubén Guillermo Torres, el coordinador zona oeste del Área interior de la URI, comisario inspector Roberto Rebichini, el jefe de la sección Canes de la URI, comisario Walter Smit, y el comisario de la comisaría departamental de Macachín, comisario Omar Obholz, consignó el portal local, Letra B.

Oficialmente la confirmación de la identidad de los restos óseos humanos, para conocer si científicamente pertenecen a Ismael Gómez, estará en los próximos días, informó el fiscal Cazenave al inicio de la conferencia, “hay que esperar los estudios de la ciencia médica. Los restos serán objeto de pericias tanto en el ámbito forense como del equipo de la Agencia de Investigación Científica que se encuentra en el lugar, del equipo de la morgue judicial de Santa Rosa donde serán trasladados”. El fiscal pidió “un poco de paciencia y respeto a los familiares en el entendimiento que hay que brindar la información con la firmeza que requiere”.

“Hay ciertos elementos de interés relevantes que fueron recopilados y son objetos de pericia. Para oficialmente afirmar la hipótesis si es Ismael Gómez, tenemos que tener la certeza de una certificación que lo avale” aseguró Cazenave.

La zona donde unos chicos, de entre 12 y 14 años, encontraron este martes los restos, no había sido rastrillado de forma pedestre. El jefe de la Sección Canes, Walter Smit, aseguró que sí lo hicieron, en su momento, los parapentes motorizados pero no se pudo identificar en las pericias de las filmaciones los restos óseos. “No se rastrilló dado existían otros indicios que la persona no podría haber llegado hasta ese lugar, entonces ese parámetro de búsqueda iba a quedar para otra etapa de la búsqueda” confió Smit.

Otra de las novedades que surgió en la mañana de este miércoles es la llegada de equipos técnicos de la Oficina de Atención a la Víctima y el Testigo que están “haciendo el abordaje psicológico de estos niños que hallaron los restos óseos” dijo Cazenave.

Fuente: Letra B