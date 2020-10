En Emilio Mitre: El último día de libertad, de Daniel Cabral

Daniel Cabral abre su puerta de chapa que da a la calle 12 en su casa en Victorica. Se predispone a lo que será una charla por Zoom. Tiene un pantalón oscuro, una camisa que fue casi gris y un bastón negro, el cual le quita peso a las piernas y se los pone a las manos y a los brazos. Camina despacio, habla despacio y escucha despacio – casi que no escucha-. Tiene 80 años. Y tiene la fuerza necesaria para hilvanar su niñez en Emilio Mitre.

En tiempos de pandemia y en cuestión de meses, nos inculcaron palabras que para un gran número de mortales ya resultan familiares: Zoom y Meet. Se tratan de los espacios virtuales donde se pueden hacer reuniones, ver por la camarita y hablar por micrófono. Daniel se sienta. Trata de escuchar pero casi no escucha.

La charla está organizada por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Pampa y reúne, casi en un hecho inédito, a ranqueles despojados de sus tierras y a víctimas pampeanas de la última dictadura militar en nuestro país. Ahí está Daniel Cabral, sentado frente a una notebook como si le estuviesen por sacar una foto carnet 4x4 digital. En la pantalla, aparecen muchas fotitos tipo carnet, con gente que se mueve, que habla, que cuentan: entre ellas, Raquel Barabaschi, víctima de la Sub Zona14.

LAS VENAS ABIERTAS DE EMILIO MITRE

Ante una breve presentación, el primero en exponer es Daniel Cabral. Lo presentan como el Lonko Daniel Cabral. Habla. La memoria le ha quedado incrustada en el paladar. Cuando habla, la lengua le va soltando una a una las palabras que aprendió de niño, como si fuesen textos de las Venas Abiertas, pero de Emilio Mitre. De a ratos, parece confuso, como si el viento oesteño lo llevara a unos 80 años atrás, cuando apenas gateaba y empezaba a juntar letras sueltas para formar palabras, todas en ranquel: en el mapú dungún, en el idioma de la tierra, de la tierra ranquel.

ROSITA ROSAS

Daniel desconoce los tiempos del Zoom. Habla tan despacio que con sus manos se toca el pecho y luego las vuelca hacia adelante, como queriendo sacar algo de adentro que no encuentra en palabras. Hace gestos, tiene la mirada baja y nada lo inquieta, sigue relatando a ese niño que hablaba en ranquel en su Emilio Mitre. “Mi abuela Rosita Rosas (descendiente de Mariano Rosas – capitanejo ranquel en Leubucó) me enseñó a hablar la lengua ranquel. Era lo único que sabía. Una vez fue una persona y cuando me escuchó hablar dijo: “que le pasa a este nene que no habla bien, ¿es tartamudo o qué tiene?” Y la abuelita Rosita Rosas le dice: “No, está hablando en el idioma propio ranquel””.

EL GENOCIDIO, DE LA LENGUA

Mientras Daniel habla, y pese a que algunos micrófonos permanecen abiertos, todo es silencio. Son las 18: 15. La charla de Zoom que se estirará unas dos horas más, recién empieza. Daniel tiene para explayarse, pero no sale de allí, de ese niño ranquel que, cuando lo escolarizaron, se encontró que debía volver a aprender a hablar: “Cuando me llevan a la escuela yo solo sabía hablar ranquel, mi lengua. Pero para ellos yo no sabía hablar. Me enseñaron a hablar castellano”, dice.

Ese día, cuando empezó la escuela, también fue el último día de libertad de Daniel. Y fue por acá cerca, por estos pagos, por estas escuelas donde hasta no hace mucho, se seguía “festejando” el 12 de octubre, como el Día de la raza.