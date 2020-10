Madre victoriquense pide recuperar a sus hijos que quedaron en Perú

En diálogo con InfoHuella, Verónica Lucero dio detalles de la desesperante situación. “El 4 de mayo de 2019, con un permiso de la Justicia, otorgado desde el Poder Judicial de Victorica (La Pampa) y con la firma de la Directora de la Escuela N° 7, accedí a un régimen de visita y le llevé a mi expareja mis hijos a Perú. El es oriundo de allá. El 5 de enero de 2020 regresé sola porque no pude traerme a mis hijos”, sostuvo.

La madre victoriquense contó que tiene cortada la comunicación con su expareja y que esto impide que le mande a los niños. “Mis hijos eran alumnos de la Escuela N° 7 de acá de Victorica. Perdieron el año en 2019 y tampoco pudieron empezar en 2020. Ahora mi ex no deja que ellos vuelvan al país”, manifestó.

-¿Qué soluciones te dan por la vía judicial?, consultó InfoHuella.

Por ahora todo es muy lento. Estoy desesperada, yo me tuve que volver de Perú porque estaba ilegal en ese país. Y mis hijos se quedaron con su padre, quien ahora impide que regresen conmigo. Estoy golpeando puertas para encontrar una salida a todo esto. Pero se me hace muy difícil. Lo que pido es que si hay autoridades que me puedan ayudar, que por favor me ayuden. Necesito tener un acercamiento con mis hijos. Son ciudadanos argentinos y están siendo violados sus derechos de la niñez como hijos de este país. Mi pedido de auxilio es poder ver a mis hijos, por eso necesito que me ayuden autoridades locales, provinciales y nacionales.