Adhesión provincial a la Hoja de Ruta de Atención de niñas y adolescentes menores de 15 años embarazadas

Esta capacitación estuvo arganizado por la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia (Programa Salud Integral en la Adolescencia, Programa Salud Sexual y Reproductiva), el Ministerio de Salud y con el acompañamiento de la Dirección Nacional de Adolescencias y Juventudes (DIAJU).

El embarazo en adolescentes menores de 15 años y el abuso y la violencia sexual como su potencial causa, son problemas de Salud Pública y de derechos humanos que generan graves consecuencias biológicas, psíquicas y sociales.

Cintia Jacobi, directora de Maternidad e Infancia de la Provincia, en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias (APN) destacó este encuentro como muy positivo. “La Pampa, por Resolución ministerial adhirió a este documento nacional. Fue un intercambio muy rico con los efectores, ya que se dio a conocer cómo es esta Hoja de Ruta, a partir de que se detecta un embarazo en una niña o menor adolescente. Nos parece importante aunar criterios de intervención y poder avanzar en un abordaje integral ante estas situaciones. Porque tiene que haber pautas claras que estén basadas en derecho y en el género, para fortalecer el acceso a la salud y a todo lo que necesita una niña o adolescente embarazada”, detalló.

Se presentaron dos casos de niñas en diversas situaciones, se hizo una devolución y se trabajó con los efectores para ver cómo se manejaría esa situación, “y eso fue una puerta como herramienta para seguir trabajando por zonas en nuestra Provincia, con las demás instituciones que participaron de la capacitación”.

Señaló que es la primera provincia que adhiere a la Hoja de Ruta, aunque ya se ha venido trabajando en esta temática, “solo que ahora nos permite un ordenamiento para avanzar con todas las áreas que es lo que más nos interesa”.

Participaron representantes de los Ministerios de Educación, de Desarrollo Social, el Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, diferentes Colegios de Psicólogos, Obstétricas, y diferentes asociaciones, ofreciendo sus respectivas miradas.

El foco también estuvo puesto en la ESI (Educación Sexual Integral) “programa en el cual hay que seguir trabajando y garantizando, en la perspectiva de género, en las vulnerabilidades a la hora del acceso a la salud, a la escolaridad, a las oportunidades en los diferentes ámbitos de la sociedad”.

Continuó manifestando que en la Provincia “el embarazo adolescente viene bajando en menores de 19 años y también hay un descenso importante en menores de 15 años. En el año 2016 teníamos 22 embarazadas menores de 15. Era un número alarmante, en el año 2019 ese número bajó a 8. Pero en los últimos 3 años se mantuvo cerca de esos números. No es solo un número, porque detrás de eso, algún derecho se ha vulnerado. Una niña no puede ser madre, porque la gran mayoría están atravesadas por situaciones de abuso, de vulnerabilidad, de asimetrías de poder, situaciones que hay que trabajar con todos los efectores de salud, de educación, de justicia de organismos de protección y por todas las áreas donde transcurre una adolescente. La idea es que no haya ninguna niña embarazada, porque hay además muchísimo riesgo en la gestación en una niña menor de 15 años. Apuntamos a mejorar estos indicadores”.

El trabajo continuará el próximo año como una propuesta por regiones o zonas “donde a través de la presencialidad o virtualidad, desmenuzaremos esta Hoja de Ruta que es muy amplia y que contempla todos los temas. Bajarlos a terreno con un ordenamiento y que todos nos hagamos responsables del abordaje”, concluyó la directora de Maternidad e Infancia, Jacobi.