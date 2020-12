Covid en La Pampa: Salud advirtió peligro de colapso en el sistema por el relajamiento social

En el salón de acuerdos de Casa de gobierno se desarrolló una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Salud, Mario Kohan, acompañado por el subsecretario, Gustavo Vera y la doctora Patricia Estrella, referente de la Dirección de Epidemiología.

Desde el momento de la declaración de la pandemia el Gobierno provincial diseñó una estrategia de etapas que se fueron cumpliendo rigurosamente y permitieron desarrollar al sistema de Salud lo mejor posible para poder atender los casos de COVID-19 que se fueron presentando progresivamente. “Paralelamente a todo el proceso de reacomodamiento de la infraestructura sanitaria, siempre advertimos que iba a haber casos y que dependerían del comportamiento social, porque nosotros vamos en búsqueda del virus”, enfatizó Kohan.

La fase de mayor restricción que tuvo La Pampa, “fue relativamente corta y en 45 a 60 días tuvimos acomodado todo lo referente a los hospitales modulares, incorporación de equipamiento, a la redistribución del personal, todo con una gran inversión de la Provincia”.

“Estamos superando los 200 casos diarios y si esto se sostiene así, en 30 días vamos a tener 6.000 casos por mes. Esto en algún momento va a provocar el colapso en el sistema de Salud, tanto público como privado”.

Recordó que ese tiempo “nos sirvió para achatar la curva y para disminuir el número de casos mientras acomodábamos el sistema. Pero alertamos también que tendríamos casos y que dependería de los cuidados que tuviéramos cada uno de nosotros. El Estado usó todas las herramientas que estuvieron y están a su alcance, mejoró su capacidad diagnóstica primero con la técnica de PCR y en General Pico usaban un termociclador prestado por la Universidad. Hoy tenemos cuatro termocicladores en la Provincia, no tenemos atrasos en los diagnósticos y le agregamos el test de antígeno, que multiplicó sustancialmente la capacidad diagnóstica”.



Los cuidados

Enfatizó también que “ya no existe duda alguna y hay certezas que no se pueden discutir conductas que van a quedar. Aquellos que no lo respeten, van a sufrir las siguientes pandemias que la humanidad supo construir”, dijo Kohan.

El distanciamiento físico es fundamental en el caso que una persona esté infectada, “con esto estamos evitando un contacto interpersonal. Explicamos el lavado de manos, el uso del alcohol, el uso del barbijo, no compartir mate o utensilios”.

Entre un 40 a 50% de casos de COVID no presentan síntomas, “sugerimos la actividad al aire libre, ya que en los lugares cerrados se multiplica por 20 el riesgo de contraer la enfermedad”.

El ministro puso de relieve la importancia del acompañamiento de la comunidad. “Si el 20% de la comunidad no está dispuesta a acompañarnos, va a destruir el esfuerzo del 80% restante”.

Vacuna y estadísticas

Kohan dijo que estos temas se tienen que tratar con conocimiento y “no como teorías conspirativas, se tienen que tratar con responsabilidad. Nunca mentimos (respecto a los datos estadísticos) y no nos creyeron los números. Estamos llegando a una época particular de emotividad de las fiestas y el encuentro familiar, y estamos llegando a la vacuna, que no nos promete la inmunidad a todos. La vacuna nos ofrece una primera etapa que es la de bajar la morbi mortalidad, evitar internaciones y muertes. La inmunidad se podrá alcanzar en el transcurso del año que viene”.

Instó a un esfuerzo más por parte de la sociedad, “pero si no logramos vacunarnos, con este virus vamos a coalicionar todos”.

Está estimado que de cada 1000 personas que contraen la enfermedad antes de los 50 años, nadie va a morir, entre 50 a 60 años, si contraen la enfermedad de cada 1000, 5 van a morir y para mas de 60 años, de 1000 que contraen la enfermedad 169 van a morir. “Entonces los más jóvenes tienen que ser solidarios con los más antiguos. Es imprescindible que lo entendamos todos, no hay solución posible si no nos cuidamos entre todos”, concluyó.