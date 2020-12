Delegada de Anses en Victorica: ”Hay que empezar, pero por los últimos”

Es docente y militante de la organización política La Cámpora, que tiene como referente provincial a la victoriquense Luchy Alonso, actual Secretaria Administrativa del Senado de la Nación. En diciembre de 2019 asumió como edil, luego de integrar la lista del FREJUPA que encabezó Miky Villagra. En el mes de marzo, quedó al frente de la Delegación Zonal de Anses en Victorica.

ANSES

En diálogo con InfoHuella, Mónica Páez manifestó que “Anses ejecuta las políticas sociales del Estado para todos los beneficiarios, asegurándose que esos beneficios le lleguen a la gente, a los vecinos. La pandemia nos dejó un 2020 muy particular y, desde el gobierno de Alberto Fernández, se han tomado muchas medidas para paliar esta situación: IFE (Ingreso Familiar de Emergencia); ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción, con créditos a tasas cero), continuando con las políticas públicas y los derechos conquistados durante las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner. Todo esto pensado para mejorar la calidad de vida de los argentinos y argentinas de cada rincón del país”.

TRÁMITES ONLINE

Asimismo, Mónica agregó que “la delegación de Anses adaptó muchos de los trámites para que se pudieran llevar a cabo de manera online, sin descuidar la atención personalizada que se recibe día a día a través de nuestro equipo de trabajo, estando a disposición en todo momento. No obstante, quiero destacar el compromiso y la vocación de trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras de Anses, que sin importar día y horario, están siempre a disposición de los vecinos y vecinas de la zona”.

-¿Cómo están trabajando con las demás localidades del oeste, teniendo en cuenta que la Delegación es zonal?, consultó InfoHuella.

- Cuando asumí al frente de la Delegación uno de los objetivos era viajar, hacer trabajo en territorio. Nosotros dependemos de la UDAI Santa Rosa, a cargo de Cecilia Corzo, con la cual tenemos excelente relación profesional y humana, encontrando siempre respuestas ante cada inquietud. La pandemia obligó a posponer en parte ese objetivo, porque en cada uno de los pueblos, y en coordinación con los intendentes e intendentas, desde Luan Toro hasta La Humada, pudimos coordinar un referente de cada uno de los municipios con el que trabajamos diariamente con un fluido diálogo donde se abordan cada una de las consultas”.

-¿El vecino de estas localidades, está al tanto de estos beneficios que brinda Nación?

-La mayoría lo sabe y hay quiénes al no manejar la virtualidad y no tener un familiar cercano que le evacúe esas dudas, lo desconoce. También está esa persona que le cuesta acercarse a la Delegación. Por eso, desde lo personal, más allá de la capacidad que uno puede tener para estar desde este lado, es la calidad humana. A vos te tiene que tocar esa necesidad que tiene el otro. A mí me gusta hacer el trabajo de territorio, hacer el seguimiento. Si hay un trámite trunco, ver qué pasó, qué falta y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para resolverlo. Mi trabajo no termina en la puerta de Anses, el que me conoce sabe que trabajo todo el día, tratando de buscar soluciones. Es mi obligación informar a la gente, sacarle una duda, a veces te lleva cinco minutos y uno a veces no tiene dimensión de lo importante que es para ese vecino, para esa mujer, para esa familia.

Los derechos que brinda este gobierno están para sus beneficiarios sin importar su distinción política. En nuestro caso, ante cada consulta, tiene que haber una respuesta y buena gestión, para que eso se cumpla y llegue a ese hogar, porque a ese vecino, ante todo, le corresponde, es su derecho. Una de las premisas del presidente Alberto Fernández dice que “hay que empezar, pero por los últimos”.

DESAFÍO 2021

Para el próximo año, Mónica Páez sostuvo que “estamos gestionando para que la Delegación cuente con la posibilidad de brindar el servicio de Trámites Previsionales, inicio de Jubilaciones y Pensiones, para que los vecinos no tengan que viajar fuera de la localidad para tramitar sus derechos y los de la zona puedan hacerlo en Victorica”.