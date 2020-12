“Luchy” Alonso: la victoriquense fue la encargada de poner en marcha la virtualidad en el Senado

A poco de terminar el 2020, Luchy Alonso volvió a Victorica, donde se reencontró con sus padres, familiares y amigos. Hoy por la mañana, fue invitada por Saúl Echeveste a Telén, a la entrega de 12 viviendas del Programa Provincial Mi Casa.

“Entregar casas y poder darle soluciones habitacionales a la gente de nuestra tierra es el acto más grande, más tierno y más dulce que nos toca cuando estamos en la gestión. Una casa es un hogar y así lo añora la familia, muchas veces durante mucho tiempo”, manifestó Luchy.

EN EL SENADO

Luchy asumió el 10 de diciembre de 2019 como Secretaría Administrativa del Senado y, desde esa fecha hasta hoy, está cerca de Cristina Fernández de Kirchner. “Asumimos con un plan de gestión que tuvo que ser modificado en el andar una vez que la pandemia que estaba atravesando el mundo llegó también a Argentina”.

200 AÑOS DE HISTORIA

La joven victoriquense, diputada nacional con mandato cumplido, estuvo al frente como Secretaría Administrativa, y fue la encargada de montar la tecnología para que, después de 200 años, el Senado pudiera sesionar de manera virtual. “Ese plan de gestión se tuvo que reacomodar a otro escenario, la virtualidad. Y no solo para las sesiones, también lo parlamentario y administrativo. Todo se tuvo que adaptar a la virtualidad luego de 200 años de historia. La consigna que me dio la presidenta del Senado, Cristina, fue esa. Puntualmente me dijo: “Luchy hay que cuidar la salud de todos los trabajadores, trabajadoras, senadores y senadoras”, y la realidad es que el Senado de la Nación debía seguir funcionando”, sostuvo

A modo de balance, Luz Alonso sostuvo que “aunque mi laburo aún no terminó en el año, todavía quedan cosas por delante, estoy muy contenta, porque pudimos estar a la altura de las circunstancias, con unas 30 sesiones en el año (desde 2007 a la fecha que no se hizo ese número de sesiones)”.

“Seguimos trabajando – continuó Luchy-, pudimos pagar los sueldos en fecha, los aguinaldos, llevar adelante capacitaciones virtuales, hasta una Diplomatura virtual lanzamos con Certificación de la Universidad de La Plata”.

Luchy, en el Senado de la Nación y junto a CFK.

AGRADECIMIENTO

Por último, Luchy agradeció a las y los trabajadores del Senado por el trabajo de dotar la tecnología necesaria para garantizar la virtualidad. “Atrás de esas pantallas que se ven en la tele, está el trabajo de las trabajadores y los trabajadores. Mi agradecimiento hacia ellos es eterno porque se pusieron a laburar codo a codo, se pusieron la camiseta, porque sabían que tenían que sacarla adelante. Todo se hizo con recursos propios del Senado, y salió”.

Hoy por la mañana, Luchy visitó en Telén los viñedos de la huerta municipal

Luego de la entrega de viviendas, Alonso visitó los viñedos de Telén. Allí estuvo junto a Ángel Rodríguez, encargado de la Huerta Municipal, y su equipo de trabajo conformado por Soledad Contreras, Viviana Luna, Walter Coria, Juan Cruz Olguin, David Olguin y Sebastián Mauril.