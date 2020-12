Algarrobo del Águila: el saludo navideño, puesto por puesto

PUESTEROS

Entre las familias puesteras, alguna de ellas que fueron quedando de generación en generación, se encuentran: Ramírez, Sosa, Monzón, Quiroga, Del Río, Toledano, Ortubia, Videla, López, Sánchez, Rosas, entre otras.

RESISITIENDO

En los puestos, cuando alguien se acerca, los perros no ladran, ni muchos menos torean. “La bolsa navideña es un humilde agradecimiento a cada uno de ellos que son puesteros en el puesto. Ahora llegamos a una parte con el saludo navideño, al resto llegaremos en estos días con el saludo de Fin de Año. El oeste tiene esa particularidad que aún hay familias en el campo, muchas de ellas mujeres, que siguen trabajando y, cuando digo trabajando, digo resistiendo”, cuenta Gatica.

AGRADECIMIENTO

En el casco urbano, los empleados municipales de Algarrobo del Águila son los encargados de recorrer casa por casa para dejar la bolsa navideña que contiene pan dulce, garrapiñadas, mantecol, budín, sidra y turrón. También tiene el almanaque 2021 y una revista con el resumen de las obras que se hicieron en este atípico 2020.

“Es una manera de agradecer al albañil- continúa Oscar Gatica-, al empleado rural, al maestro, a la ama de casa, al empleado público, a cada uno de los vecinos que siguen apostando por este pueblo. Es una manera de agradecer e ir viendo en qué se puede dar una mano. Como intendente de Algarrobo, cumplo con lo necesario, que es escuchar al vecino que invierte, trabaja y vive en el ejido. Con el correr de los años, llegar al puesto con el saludo de navidad se hizo una costumbre que está al margen de lo político partidario. La mayoría de los puesteros que visito, tienen sus domicilios en otras localidades”.

DESDE EL INICIO DE LA GESTIÓN

La recorrida puesto por puesto se repite desde 2011, inicio de gestión. “La hacemos desde que arrancamos al frente de la gestión municipal, a veces cuando el municipio ha estado mejor y otras no tanto. Pero siempre se hizo el esfuerzo para, en esta fecha, estar con un presente y llegar a las familias tanto del pueblo como del campo”, sostiene Oscar.

La charla dura unos 15 minutos y las palabras se repiten: "que llueve poco, que el sol pega fuerte, que las tormentas prenden fuego y como no hay pasto ahí nomás se apaga, que el agua acá está a 80 metros, que el puma siempre está al acecho, que llevo 74 años en el puesto, que hay poco pasto, que llegó el camión del agua, que no llovió nada de nada, que cuando vine acá no había nada, llegué con cuatro postes, que el agua acá está a unos 10 metros, que Recursos Hídricos no volvió ni por el vuelto a limpiar el cauce del seco Atuel, que la pandemia, que no hay agua, que gracias por el alimento para los animales, que si la bolsa navideña trae el almanaque, que el 2021 sea mejor, que no hay pasto, que si anda el camión que pase por el puesto a traer agua, que el zorro, que ya se vendieron los chivos, que la casita va quedando linda, que vienen los hijos a festejar al puesto, que gracias e igualmente".