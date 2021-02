Gastronomía y eventos: podrán abrir hasta la 1:30 y no pagarán Ingresos Brutos de diciembre

El secretario de Trabajo, Marcelo Pedehontaá se reunió esta mañana con representantes del sector para dialogar sobre algunas necesidades puntales que el mismo requería.

Las inquietudes de los empresarios se vinculan a los afectos negativos que la pandemia provocó en un sector que, a pesar de las limitaciones impuestas por la COVID-19, está activo desde el 5 de junio de 2020.

En este marco, el titular de la cartera de Trabajo les informó que el Gobierno provincial, haciendo un significativo esfuerzo con las arcas provinciales, dispuso eximir al sector del pago de la alícuota correspondientes al mes de diciembre de 2020.

La prerrogativa resulta significativa para los empresarios, teniendo en cuenta que diciembre es un mes en el que la gastronomía incrementa fuertemente la actividad y, consecuentemente, aumenta la carga del gravamen por Ingresos Brutos.

Si bien no se conocen aún las presentaciones por dicho Impuesto (aún no ha vencido dicho plazo) las estimaciones del Gobierno provincial realizadas en base a proyecciones estadísticas indican que la medida implica un esfuerzo fiscal aproximado de $ 12 millones.

Horarios

En relación a los horarios para los comercios de gastronomía, bares, confiterías y organización de eventos, se consensuó que podrán mantener abiertos los locales hasta la una y media de la mañana.

Tal como ha sucedido desde el inicio de la pandemia, la ampliación horaria acordada es un escalón más en la incrementación gradual que se han ido habilitando desde el inicio de la pandemia a la fecha.

Del mismo modo se modificaron los horarios de circulación nocturna, estableciéndose que no se podrá circular entre las dos y las seis y media de la mañana, con excepción de las personas que desarrollen actividades esenciales, como los trabajadores de salud o de seguridad.