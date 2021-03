Cronograma de vacunación en La Pampa

La medida se adopta para evitar traslados innecesarios a los centros de inmunización y al mismo tiempo evitar posibles aglomeraciones en los mismos.

Es importante aclarar que la fecha de aplicación de la segunda dosis, no modifica la inmunidad de las mismas, debido a que el tiempo indicado para la aplicación de la segunda dosis a partir de los 21 días de aplicada la primera.

A medida que ingresen las vacunas al país y el Ministerio de Salud de la Nación realice la distribución correspondiente a cada provincia, se darán los turnos mediante la aplicación dispuesta por el Gobierno en vacunate.lapampa.gob.ar

Vale mencionar además que en las libretas de vacunación se deja explicitado que la segunda dosis se aplicará a partir de determinada fecha y no que el día precisado es el que efectivamente se aplicará la segunda dosis. Se trata de una fecha a partir de la cual se convocará para la segunda aplicación y significa que no puede ser dada en un período menor.