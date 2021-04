La vacuna argentina contra el Covid se llamará como el Hospital de Telén

Salud, ciencia, tecnología, producción, soberanía; esa es la transversalidad del proyecto de la vacuna argentina que se está desarrollando con éxito en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad de San Martín y de CONICET, junto a la colaboración del Ministerio de Ciencias. Cabe destacar que, por otra parte, esta semana se conoció que el laboratorio Richmond y el Fondo Ruso de Inversión Directa produjeron el primer lote de prueba de la vacuna (rusa) Sputnik V en Argentina. La diferencia es que la Sputnik es rusa y se producirá en Argentina, mientras que la vacuna ARVAC Cecilia Grierson es argentina.



CON MEMORIA

El nombre de la vacuna hace alusión a la memoria, por Cecilia Grierson, quien fue la primera médica argentina, graduándose el 2 de julio de 1889 en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, a los 30 años. El Hospital de Telén lleva su nombre: "Dra Cecilia Grierson".

Además, en diálogo con Página 12, la doctora Juliana Cassataro, directora del proyecto que defiende a puro trabajo, voluntad y feminismo, insiste con una segunda lectura de la memoria. Ella, que desde chiquita se fascinaba con la biología y los libros de Jacques Costeau que le daban sus abuelos -que la criaron después de que su mamá y su papá fueran secuestrados y desaparecidos por la última dictadura- dice que la vacuna es memoria. "Porque el cuerpo recuerda y es esa respuesta la que te salva".

ARVAC Cecilia Grierson

La vacuna argentina para covid-19, que se encuentra en etapa de desarrollo preclínica, ya tiene nombre. El de la primera médica argentina. Un equipo del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad de San Martín y de CONICET, que lidera Juliana Cassataro, terminó en diciembre con los ensayos de laboratorio y desde entonces llevan adelante negociaciones con una empresa nacional para empezar con las fases posteriores, que requieren mayor financiamiento, todo con la participación del Ministerio de Ciencia y la Agencia Nacional de Promoción Científica.

Las vacunas son una forma de hacer justicia social

--Se escuchó en los últimos tiempos un discurso antivacunas que permea en una parte de la sociedad ¿qué respondés a eso?, consultó la periodista Sonia Tessa, para Página 12.

--Yo creo que siempre hay que hablar con datos, y me parece que los datos son abrumadores. Si uno ve los datos, las curvas desde que se aplica una vacuna en el calendario en el mundo y cómo se baja la incidencia de una enfermedad, me parece que no hay discusión posible. En el sentido de que es 100 por ciento o 99,9 por ciento. Es abrumador cómo baja la muerte y la incidencia de una enfermedad luego de la aplicación de la mayoría de las vacunas que nos damos con el calendario.

Con lo cual, mirando esos datos, no sé qué discusión puede haber. Me da lástima, pero creo que esta pandemia muestra eso. Mi generación es una generación que no vio, o hasta ahora no había visto cómo una enfermedad infecciosa disminuía con la vacuna. Porque la generación de mi abuela vio la polio, vio a su hermano morir de polio y después a sus hijos no morir de polio, gracias a la vacuna. Es una generación que vio que luego de la aplicación de una vacuna, la gente se dejó de morir y de tener secuelas.

Ojalá veamos cómo con la aplicación de esta vacuna disminuye la enfermedad, que ya se está viendo en Israel. Me parece que la discusión ya va a ser más ficticia. Porque la decisión de las vacunas es una decisión como comunidad. No somos individuos, somos parte de una comunidad y por más que mi hijo tenga una buena respuesta inmune, si el compañerito que va al jardín no la tiene, la decisión no la tengo que tomar yo como familia, la tengo que tomar como sociedad. Las vacunas son una forma de hacer justicia social.

Fuente y Foto Página 12. Las 12