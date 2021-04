Victorica: tiene 65 años, abusó sexualmente de su nieta de 6 pero no irá a la cárcel

InfoHuella accedió al FALLO Nº 1309 de Audiencia de Juicio de la Segunda Circunscripción Judicial donde la jueza unipersonal Dra. María José Gianinetto sentenció que hubo abuso contra una niña de 6 años por parte de su abuelo paterno.

La fiscala Alejandra Moyano pidió cinco años de prisión (con cumplimiento efectivo), mientras que la defensa pidió tres en suspenso (no iría a la cárcel), que corresponden al mínimo legal. Cabe destacar que la jueza se inclinó por esto último, tal como pedía la defensa.

¿Por qué la defensa pidió tres años?, porque no tiene margen para pedir la absolución. Esa instancia se agotó el pasado 25 de marzo, donde la jueza sentenció la culpabilidad.

EL HECHO

La investigación se inició por la denuncia que realizó la madre de la menor el 17/07/2018 expresando tener sospechas de que su hija, de 6 años de edad, habría sido abusada sexualmente por su abuelo paterno, mediante tocamientos en sus partes íntimas. El delito es de ABUSO SEXUAL SIMPLE, AGRAVADO POR HABER SIDO COMETIDO POR UN ASCENDIENTE Y ENCARGADO DE LA GUARDA, COMO DELITO CONTINUADO.

La Fiscalía, Alejandra Moyano, procedió por Investigación Fiscal Preparatoria. El día 5/8/2019, el Juez de Control Carlos Espínola, dictó el Auto de Apertura y el 20/9/2019 se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba del art. 308 C.P.P. El Juicio Oral se desarrolló los días 8, 9 y 10 de marzo de 2021.

¿Qué dice la sentencia?, consultó InfoHuella a la fiscala Alejandra Moyano.

Lo que está diciendo la jueza Gianinetto en esta sentencia es que el hecho denunciado existió y que el autor de ese hecho, es el hombre acusado e investigado y ahora culpable.

IMPORTANTE: En resguardo de la identidad de la niña, no se publican aquí nombres de la víctima, de la denunciante, ni del culpable (Además, en este caso particular, fue la madre de la víctima quien solicitó a este medio que no se expongan nombres).

