Abuso en Victorica: Abogados victoriquenses piden que el Colegio repudie a Pagella

Aquí la nota completa enviada al Colegio de abogados de La Pampa

Estimados colegas, en su carácter de representantes de nuestro colectivo profesional, y ante la condena en proceso penal de uno de nuestros colegas de la zona, el Abogado Julio Cesar PAGELLA, en un delito contra la integridad sexual, como así también atentos al estrépito generado no solo el inmundo hecho del cual PAGELLA es responsable y autor, sino que también lo alimenta la pena irrisoria que le ha sido impuesta de manera infundada, es que venimos por la presente a solicitarles se expidan en repudio al hecho públicamente conocido y den curso a las máximas sanciones previstas.

Funda nuestra petición, que una persona del Derecho, un profesional que auxilia a la Justicia y milita por ella, que también se compromete a hacerla valer tanto en los estrados judiciales como en la sociedad en su integridad e integralidad, no tiene margen de corrupción a los mencionados principios; y en el caso de marras, éste colega no solo rompe con los todos esos principios sino que además se beneficia impunemente por condenas de Jueces que poco demuestran su sentido de Justicia, la importancia de sus roles y la función social que cumplen. Es por todo ello que no podemos tolerar lo ocurrido en el día 28 de abril de 2021, día que quedará marcado en la localidad de Victorica, como de la zona y la provincia como un día en la que la INJUSTICIA imperó y avasalló contra el fin último de nuestros desempeños en la profesión.

No hace falta detenernos en las presunciones de inocencia, en los derechos de defensa, de los cuales ya conocemos, pero ante una inocencia descartada, como profesionales del Derecho no podemos soportar la aplicación de una pena que no satisface ni mínimamente el daño ya no sólo hacia el cuerpo, el bienestar emocional y el desarrollo de una infancia, sino que ha dañado a todo el conjunto social, en su paz y en su seguridad.

Como Abogados, exigimos a nuestro cuerpo colegiado que deje la pasividad que actualmente mantiene ante este caso porque afecta enormemente nuestra envestidura profesional. Hechos así requieren la valentía de repudiar al autor del hecho y la pena impuesta por la Jueza Gianinetto.