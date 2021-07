La inversión total de ambas obras supera los 60 millones de pesos. “Hoy, con orgullo, podemos decir que este verano va a ser distinto. Creo que esa es la principal satisfacción de un gobernante: dar soluciones donde la gente tiene un derecho” aseveró el Gobernador, que anunció asfalto para la localidad a comienzos de 2022.

El mandatario pampeano fue recibido por el intendente Julio Gerez, quien aseguró que “es un día muy importante para nuestro pueblo. Estar inaugurando esta obra de internet y el acueducto, que duplicará la llegada de agua a Puelches, son decisiones políticas concretas, que agradezco enormemente”.

El Gobernador estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Daniel Bensusán y el presidente del directorio de Aguas del Colorado, Juan Carlos Virgilio Mecca. Vía Zoom participó del encuentro el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello.



Servicios de calidad en toda la provincia

El ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello expresó su satisfacción por “estar cumpliendo con una promesa de campaña que hicimos junto al Gobernador”, y relató que “no bien asumí en el Ministerio esta obra fue una de las primeras que me encomendó”.

Se manifestó “muy contento y orgulloso de que tengamos la oportunidad de contar con servicios de calidad en toda la Provincia, que lo disfruten”, les dijo a los lugareños.



Acceso a la tecnología e integración

“Es una enorme alegría estar aquí, porque era una necesidad imperiosa que Puelches se integrara -aseveró Sergio Ziliotto-, no sólo a las redes de comunicación de La Pampa, sino también que tuviera acceso a las nuevas tecnologías para integrarse al mundo. Como siempre decimos las pampeanas y los pampeanos tienen que tener el mismo nivel de calidad de vida, el mismo acceso a la tecnología y la misma igualdad de oportunidades, vivan donde vivan”.

En cuanto a la obra, afirmó que “nos llena de orgullo, por la conectividad, la posibilidad de prevenir incendios, de dar calidad de servicios tanto a la localidad como a la oferta turística del Parque Lihué Calel”.

“En cuanto al acueducto es primordial asegurar el agua potable en cada una de las localidades; hoy, con orgullo, podemos decir que este verano va a ser distinto. Creo que esa es la principal satisfacción de un gobernante: dar soluciones donde la gente tiene un derecho”, sostuvo.



Eficiencia y celeridad

El jefe comunal agradeció la eficiencia y celeridad del Gobierno provincial y destacó que “tanto con internet, porque se consideraba a nuestra localidad el agujero negro de La Pampa, donde no llegaba la señal; como por el acueducto, que al hacerse por administración tuvo un costo considerablemente menor. Estas son decisiones políticas que quiero agradecer especialmente al Gobernador porque benefician y mejoran la calidad de vida de la gente de mi pueblo”.

El intendente Gerez aprovechó también para ratificar que “para esta gestión no hay pueblos chicos ni pueblos grandes, sino que hay un compromiso con cada una de las localidades y eso es muy bueno, señor Gobernador”.

En otro tramo de su alocución, Gerez reconoció “la inquietud por esa pelea que sé que está dando por la Ruta Nacional Nº 152, que mejorará el tránsito y todos los comercios que de ella dependen”, para enumerar luego otras obras en ejecución, como “el Centro Cumelén que es muy merecida por las personas de la tercera edad, las 14 cuadras de cordón cuneta que le cambiarán la fisonomía a Puelches y las 8 viviendas del Plan Mi Casa”.



Ruta Nacional Nº 152 y asfalto

En relación a la Ruta Nacional Nº 152, el gobernador Ziliotto detalló que lleva “muchísimo tiempo en mal estado, y se trata de una ruta que garantiza transitabilidad, genera actividad económica y es acceso turístico, por eso estamos trabajando codo a codo con Vialidad Nacional, que está tratando de que no se caiga la licitación de años atrás”.

Ziliotto también anunció que desde el mes de enero “estaremos haciendo asfalto en la localidad de Puelches. Es una necesidad, y para un gobierno peronista, donde hay una necesidad, hay un derecho de toda la sociedad. Y para nosotros es una obligación”.

Antes de concluir su alocución subrayó, “sigan contando con el gobierno de la provincia de La Pampa, porque a lo que decía Carlos Verna ‘no hay pueblos grandes, ni pueblos chicos’, con la conectividad yo quiero agregar que para nosotros no hay pueblos lejos ni pueblos cerca, estamos todos unidos para generar una Provincia cada día mejor”.



El enlace

Con una inversión de más de 30 millones de pesos, se brinda conectividad de alta calidad a Puelches y al Parque Nacional Lihuel Calel.

La red, que tiene más de 3.000 km. en todo el territorio provincial entre despliegues de fibra óptica y radioenlaces, agrega este enlace de 110 km. de longitud, que tiene prevista la entrega de 350 megabytes en Puelches, pero está preparada para llegar hasta 500 megabytes si la demanda lo requiriera. En cada punto del enlace, además, está preparada la prestación de internet rural, siempre a través de prestadores que se dedican a realizar la última milla.

Para realizar la obra fue necesario importar tecnología desde Brasil y Holanda, y transportar a la cima de las sierras 11 mil kilos de materiales en un helicóptero, además de reacondicionar el nodo de El Carancho y hacer desde cero el punto medio en el Parque Nacional Lihuel Calel, lo que sirvió para dar servicio al Parque y el nodo final en Puelches.

Se establecieron tres puntos de conexión a internet de 30 Mbps. con sus respectivos routers. En el Parque Nacional Lihuel Calel se instaló una cámara IP tipo DOMO de altas prestaciones, un DVR de grabación y un monitor de 32 pulgadas, para el control de incendios en la zona. Este equipo está montado en la cima de una de las sierras, tiene vista de 360 grados y es apto para visualización nocturna.



El acueducto

En cuanto las características técnicas de la tercera etapa del Acueducto “Casa de Piedra - Puelches”, se construyó un acueducto complementario de 20.370 metros de longitud con caños de PVC de 110 mm. de diámetro, que permitirán duplicar el caudal original, alcanzando una producción de 20m3/h, para cubrir la demanda de agua durante el verano.