En diálogo con la Agencia Provincial de Noticias (APN), la intendenta, Mónica Valor, sostuvo: “Ya tenemos las cinco viviendas del Plan Mi Casa construidas en más del 60 por ciento”, agregando que hace uno días, en un encuentro con el presidente del IPAV, “confirmó que ni bien se terminen estas casas está la posibilidad de comenzar con cinco viviendas más”.

“Esto trae algo de tranquilidad ya que tenemos una demanda habitacional importante. Esa demanda es muy difícil cumplir, de estar al día, porque permanentemente se generan nuevas familias, más teniendo en cuenta que en los cuatro años del gobierno nacional pasado en La Pampa, y por ende en Luan Toro, no tuvimos viviendas, la lista fue creciendo y hay muchos jóvenes que han formado pareja y actualmente se encuentran viviendo con sus padres. Es lógico que deseen tener su vivienda y les pido un poco de paciencia porque se está haciendo todo el esfuerzo de parte del gobierno provincial y del municipio para poder llegar a la mayor parte de las familias pampeanas y de Luan Toro”, prosiguió.



Canal de desagüe pluvial y asfalto

Tras finalizar la obra de asfalto, la intendenta consideró que “era de suma importancia construir un canal de desagüe para no tener problemas de inundación en caso de lluvias. La obra es de 600 metros, de los cuales 200 del canal aliviador van revestido con cemento y el resto queda de tierra”.

Con respecto al asfalto, informó que si bien se culminó con la etapa de asfaltado de calles, ya se presentó el proyecto en el gobierno para continuar durante el próximo año. “Será una obra que se hará como la que acabamos de finalizar, se va a licitar y la empresa que gane se encargará de hacer el cordón cuneta, el tratamiento de suelo y el asfalto”.



Refacciones en la sala velatoria

Contó que hace aproximadamente 10 días se finalizó con la refacción de la sala velatoria, “que por cierto hacía falta desde hace mucho tiempo, faltaría la pintura para que quede completa”.



Parque automotor

La intendenta dijo que permanentemente se está aumentando el parque automotor y agradeció al Gobierno provincial, y particularmente al secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, “quienes siempre nos está dando una mano para que podamos mejorar nuestro parque automotor y así brindar más servicios a los vecinos y vecinas”.

Asimismo, gracias al esfuerzo del municipio, “próximamente vamos a recibir un camión cero kilómetro que será de mucha utilidad y es lo que estábamos necesitando. El resto de las maquinarias, como la pala cargadora, motoniveladora, tractores, son prácticamente nuevos, haciendo un parque muy completo y en muy buenas condiciones. Además, significa menores costos porque al tener todo nuevo no hay roturas, es más ágil para el trabajo de los empleados y termina siendo beneficioso para el municipio porque estamos más rápido a disposición de la gente que requiera de los servicios”.



Parque temático y boulevard

Siguiendo con el embellecimiento de la localidad, indicó que la semana pasada se comenzó a marcar el parque temático que hacía tiempo que estaba en carpeta. “El motivo de la demora es porque hay mucha gente que tiene animales sueltos, nos comunicamos con cada uno de ellos y asumieron la responsabilidad de cuidarlos. Esto es necesario porque la formación del parque consiste en colocar plantas autóctonas y flores en el lugar. En poco tiempo estará terminado para poder disfrutarlo”, puntualizó.

Por otro lado, se está diseñando un boulevard, en Luan Toro no lo hay dado que el pueblo no fue proyectado con mucho futuro porque las calles son muy angostas y no existe una calle que de las medidas para armarlo. “Hay dos opciones que estamos estudiando para darle una imagen más linda al pueblo”, aseguró la intendenta.



Paseo comercial

Hace pocos días se adquirió un terreno donde -tiempo atrás- la idea del particular que lo tenía era hacer locales para que la gente pudiera instalarse con algún comercio. “Se dio la posibilidad de poder comprar el terreno y estamos trabajando con la arquitecta Marta Pérez, quien llevó a cabo el diseño del paseo comercial y ya fue presentado. Está el ok por parte del gobierno para poder comenzar la obra”, enfatizó.



Vacunación

En tiempos de pandemia –aseguró- “la vacunación va muy bien” aprovechando la oportunidad “para mandar un agradecimiento y felicitar al equipo de Salud Pública de la localidad. Tenemos a la mayor parte de la población ya vacunada, hasta la semana pasada eran 199 personas con 2 dosis y 430 con 1 dosis. Permanentemente están llegando las vacunas y puedo decir que la mayor parte de los vecinos del pueblo están todos vacunados”.



Mes de las Infancias

Para los más pequeños “el próximo domingo 8 de agosto tenemos una barrileteada a partir de las 14 horas, para todos los niños y niñas que deseen participar, y el 29 de agosto vamos a preparar juegos alrededor de la plaza y una chocolateada al aire libre, siempre y cuando la situación sanitaria nos permita”.



Finalmente Mónica valor reiteró el agradecimiento “al gobernador Sergio Ziliotto, a su equipo de trabajo por estar presentes y siempre atendiendo las necesidades que desde Luan Toro planteamos cada vez que voy a Casa de Gobierno”.