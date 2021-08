Nación asignó 1.100 viviendas más a La Pampa

El titular del ministerio nacional llegó a la provincia junto al secretario de Hábitat, Santiago Maggiotti y la Subsecretaría de Abordaje y Gestión Regional, María de los Ángeles Higonet. Fueron recibidos en el aeropuerto local por el gobernador Ziliotto, acompañado por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Juan Ramón Garay y el titular del Instituto Provincial Autárquico de Viviendas, Jorge Lezcano, entre otros funcionarios del área.

Recorrida y reunión de trabajo

El mandatario pampeano, el ministro de la Nación y el resto de los equipos de trabajo, recorrieron el futuro Centro de Alimentación e Integración Social ubicado en la zona norte de la capital pampeana y posteriormente recorrieron las tierras adquiridas por el Banco de Tierras y las viviendas en construcción. Finalmente se trasladaron al Hotel La Campiña donde se firmaron diversos convenios.

Junto a los titulares de gobierno pampeano y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y su equipo de trabajo, estuvieron presentes el Ministro de Obras y Servicios Públicos de La Pampa, Juan Ramón Garay; el Presidente del IPAV, Jorge Lezcano; legisladores provinciales; gerentes y gerentas del IPAV; intendentas e intendentes municipales; representantes de las cámaras de la Construcción, de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros.

1.100 nuevas viviendas

Ziliotto y Ferraresi sellaron el acta compromiso para la construcción de 1.100 viviendas encuadradas en el programa “Casa Propia-Construir Futuro”, creado en enero de este año por el Gobierno Nacional con el objetivo de construir 120.000 nuevas viviendas en todo el país, durante el período 2021-2023.

La operatoria tiene el objetivo de garantizar el derecho a viviendas adecuadas a todo el territorio nacional y se implementó para “la visión originariamente dada a los programas y planes existentes, permitiendo una gestión ágil y eficaz que satisface las necesidades en materia habitacional.

164 viviendas más del Casa Propia

Estas casas están comprendidas en un convenio ya firmado entre los Gobiernos nacional y provincial y se encuentran en proceso de licitación.

Las 164 unidades se distribuirán en el territorio provincial de la siguiente manera: 20 en Ingeniero Luiggi; 34 en 25 de Mayo; 40 en General Acha; 20 en Santa Isabel; 20 en Quemú Quemú y 30 en Realicó.

699 a licitar en 12 localidades

La estadía del ministro Ferraresi en la provincia posibilitó que rubricaran con el gobernador Ziliotto, el convenio que autoriza a licitar un total de 699 casas distribuidas en 12 municipios.

A través del convenio, Nación entregó a la Provincia la No Objeción Técnica -NOT- correspondientes a los proyectos aprobados con lo que se habilita el inicio del proceso licitatorio de las 699 viviendas.

Este cupo se distribuirá de la siguiente manera: 280 en Santa Rosa; 200 en General Pico; 40 en Toay; 20 en Eduardo Castex; 30 en Intendente Alvear; 20 en Macachín; 20 en Rancul; 20 en Colonia Barón; 9 en Trenel; 20 en Catriló; 20 en Guatraché y 20 en Victorica.

Las 164 viviendas, más las 699 que ya se están licitando o saliendo a licitación forman parte de las primeras 900 viviendas que se acordaron en el marco del programa federal Casa Propia, firmado en el mes de enero.

64 Casa Activa Jubilados

Asimismo, se entregó a la provincia la No Objeción Técnica para la elaboración de los pliegos de bases y condiciones que permitan licitar 64 viviendas de la operatoria Casa Activa destinadas a jubilados.

Treinta y dos casas se construirán en Santa Rosa y las restantes 32 se ejecutarán en General Pico, implicando el total de las unidades una inversión de 486.121.430, 82 pesos.

117 viviendas del Programa Reconstruir

Otro de los convenios firmados entre el mandatario pampeano y el funcionario nacional prevé la construcción en La Pampa de 117 viviendas del Programa Reconstruir.

En este caso la Provincia adhirió a la iniciativa nacional, lo que posibilitará la ejecución de 40 viviendas en Santa Isabel; 30 en Jacinto Arauz; 28 en General San Martín y 19 en Bernasconi.

376 lotes en Santa Rosa y 25 de Mayo.

Finalmente, Ziliotto y Ferraresi suscribieron un acta compromiso en el marco del Plan Nacional de Suelo Urbano, en la que se convino que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat financiará la infraestructura para la generación de 126 lotes con servicios en Santa Rosa y 250 lotes con servicios en 25 de Mayo, destinados a programas de viviendas. La Pampa, por su parte, convino en presentar la solicitud formal y la justificación del financiamiento.