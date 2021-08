Este domingo: viento y fuego en cercanías de Luan Toro

En diálogo con InfoHuella, Luis Clara, Director de Defensa Civil, contó que el incendio arrancó en la banquina de un camino vecinal, pasado el mediodía del domingo. “El fuego fue controlado y afectó menos de 100 hectáreas en el campo denominado La Chacra, a escasos kilómetros del casco urbano de la localidad de Luan Toro”, manifestó Clara.

“En este caso puntual, aún no se determinó si las llamas comenzaron de manera accidental o intencional. Asimismo, es oportuno subrayar que, en caso de tener permiso para realizar una quema, hay que tener en cuenta el viento. Este domingo, no era un día apto. Más allá de que un productor tenga en su poder el permiso para quemar, un día de viento como le de este domingo no se autoriza una quema”, finalizó el director de Defensa Civil.

Las quemas en bosque – monte están autorizadas hasta el 31 de agosto; mientras que para pastizales, hasta el 31 de septiembre.