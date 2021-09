La Humada: Directora de escuela secundaria denunció a un docente

Por Cintia Alcaraz: Terca Redacción: InfoHuella Opinión 09 de septiembre de 2021

Ahí está Cristina, otra vez, sosteniendo el plato de sopa caliente para que no se derrame entre tanta mediocridad. No me pude enamorar, escribí en 2015 cuando terminaba su gobierno y empezaba el martirio que trajo el macrismo. No, no me había podido enamorar.