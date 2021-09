Con la distribución de esta remesa se continúa con el Plan Estratégico de Vacunación escalonado y progresivo que se viene desarrollando en la provincia de La Pampa de la siguiente manera:

a) Se completarán esquemas de aquellas personas que recibieron las primeras dosis de AstraZeneca respetando un intervalo mínimo de 56 días;

b) Se completarán esquemas de aquellas personas que recibieron el primer componente de Sputnik respetando un intervalo mínimo de 56 días;

De esta manera y considerando las recomendaciones de la Comisión Nacional de Inmunizaciones “CONAIN” se completarán esquemas iniciados con AstraZeneca y con Sputnik componente 1. En el segundo caso se conformarán esquemas heterólogos o combinados (Sputnik C1 y AstraZeneca), estos esquemas han demostrado ser seguros y altamente efectivos.

c) Las personas desde los 18 años en adelante pueden concurrir a los vacunatorios, aun sin haber recibido su turno, para iniciar esquema contra la COVID-19.

Las personas que deben recibir su segunda dosis dispondrán del turno por los medios habituales.

Se recomienda a la población:

a) No perder la oportunidad de vacunación

b) Continuar, aun estando vacunado, con las medidas de prevención de contagios.

Vale aclarar que, si la persona no acude al turno asignado, el mismo se pierde y volverá a recibir otro según disponibilidad de vacunas, sin necesidad de volver a inscribirse.

Se aplicarán dosis de vacuna hasta agotar stock optimizando el recurso y se retomará el plan de vacunación según disponibilidad de vacunas