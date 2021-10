¿Qué es Weni?: mirá el portal de economía social de La Pampa

Se desarrolló esta mañana en el predio de Castelvecchio el 3° Foro de Economía Social organizado por la Subsecretaría de Economía Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

Participaron de la apertura el ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez; el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Daniel Bensusán; el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello y el diputado nacional, Ariel Rauschenberger.

Ante la presencia de más de 300 emprendedores y emprendedoras de toda la Provincia, el Gobierno presentó “Weni” el nuevo portal que conecta emprendedores con clientes. El portal constituye un lugar que de manera virtual mantiene unidos y conectados a los emprendedores y emprendedoras, trabajando codo a codo con los municipios. Diseñado por emprendedores pampeanos y que transmite la idea de "amigos", tomado de la lengua ranquel, el sitio ofrece sus productos y servicios vinculándose a las capacitaciones que brinda la Subsecretaría.

“Weni” está diseñado además para mostrar historias ligadas al valor social de sus actividades; sean emprendedores, productores, cooperativas, mutuales y/o asociaciones.

Weni o amigo/a – en lengua ranquel- , es una invitación a construir redes desde la cercanía, el compromiso mútuo y el intercambio de experiencias, para fortalecer entre todos/as nuevas formas de vincularnos y habitar nuestro territorio.

Durante la presentación el ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez explicó que “este instrumento que ponemos a disposición no solo de ustedes sino de los posibles consumidores, de sus productos y de sus servicios, pretende ser el ecosistema de los emprendedores de la economía social y de los productores de la agricultura familiar de la provincia de La Pampa. El Gobierno pampeano busca estar cerca para escucharlos en este foro en particular y desde ahí también diseñar políticas públicas que los alcance de la mejor manera, según las necesidades que demandan”, aseguró.

Daniel Bensusán, ministro de Gobierno Justicia y Derechos Humanos, destacó el trabajo que realizan emprendedoras y emprendedores conjuntamente con intendentes e intendentas y que en esta época de crisis, la economía social se plantea como una oportunidad de salida real a dicha problemática. “La economía si no es social no sirve. La economía para pocos no sirve. Desde un Gobierno provincial presente que genera políticas públicas, tiene que estar la economía social”, afirmó.

La subsecretaria de Economía Social, Yolanda Carrizo señaló que el relevamiento realizado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), en la provincia de La Pampa, hasta junio de 2019, se encontraban unas 60 cooperativas y unas 18 mutuales. Los datos actualizados muestran que se sumaron 8 cooperativas para el año 2021 que hacen a un total de 68, demostrando que a pesar de la crisis y la pandemia y gracias a la política pública del Gobierno, el universo de la economía social y del asociativismo continuaron creciendo.

El 3er. Foro Pampeano de Economía Social abrió un espacio de encuentro con los emprendedores y productores, generando oportunidad para la cercanía, fortaleciendo la identidad de pertenecer a un colectivo del que el Gobierno provincial se ocupa diseñando políticas públicas afines y dando respuesta a las necesidades detectadas.

Este foro continúa la tradición de los encuentros para fortalecer la Identidad de la Economía Social Pampeana, a través de la vinculación y el aprendizaje colectivo. Hace un año y tres meses en plena pandemia se desarrolló un primer desafío de la virtualidad, el Hackatón de la economía social. Una maratón de ideas que duró una semana y que generó no solo la participación de 200 personas de la Provincia sino también la constitución de equipos de trabajo para proponer ideas en relación a la pandemia. Desde allí se continuó trabajando en cercanía, a través de capacitaciones, encuestas personales, grupos focales y a través de los municipios.