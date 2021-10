Carro Quemado está en semifinales de la Liga Cultural de fútbol femenino

Carro Quemado aseguró su presencia entre los cuatro primeros con una goleada como visitante sobre Centro Oeste por 4-0, producto de los goles de Ana Islas (2), Yanina Piacenza y Yemina Aznarez.

A Santa Rosa, por su parte, le alcanzó con un empate 2-2 ante Pampa FC. Alma García y Ailén Ulloa hicieron los tantos del local, mientras que Lorena Alberti Peralta y Casandra Unaiche aportaron los del Albo.

En el Dr. Ramón Turnes, All Boys goleó 5-0 a Sarmiento y se aseguró el primer puesto. Agustina Recard, Luna Lahoz, Joana Calderón (2) y Dalma Kowalczuck fueron las anotadoras.

En Villa Alonso, Belgrano superó 3-1 a Mac Allister y, después de un par de caídas consecutivas, volvió a zona de clasificación. Alejandra Vera, Rocío Altamiranda y Eliana Romero para el Trico y Melany Gramajo para las visitantes –se fue expulsada Donata Simoni-, las goleadoras.

Con estos resultados, Belgrano y Centro Oeste se jugarán sus opciones en la última fecha, la próxima, ante Guardia del Monte y All Boys respectivamente. A las de Villa Alonso les alcanzará con el empate, pero si pierden y CO supera a All Boys entonces serán éstas las que clasifiquen, por haber ganado el partido entre sí (1-0).

La fecha se había puesto en marcha el sábado, con el 4-1 de Guardia del Monte sobre El Elyon. Stefani Torres (2), Brenda Guaymas y Natasha Cabrera aportaron para las toayenses; Priscila Carrepi para las santarroseñas.

Las posiciones: 1) All Boys, 22 puntos; 2) Carro Quemado, 17; 3) Santa Rosa, 15; 4) Belgrano, 14; 5) Centro Oeste, 11; 6) Sarmiento y Guardia del Monte, 8; 8) Pampa FC, 7; 9) Mac Allister, 6; 10) El Elyon, 1.

La próxima fecha (9ª): Carro Quemado – Pampa FC; Santa Rosa – El Elyon; Guardia del Monte – Belgrano; Mac Allister – Sarmiento; All Boys – Centro Oeste.

Fuente y foto: Auntoque.com