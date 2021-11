En diálogo con InfoHuella, Gustavo Mrongowius expresó que es fiscal y fue abordado por Gendarmería cuando intentaba ingresar con una mochila donde lleva el equipo de mate y boletas para reponer en el cuarto oscuro.

“Yo estaba en el Colegio Secundario Santa Isabel, donde soy fiscal general, y como fiscal general tengo boletas de reposición y mi equipo de mate. Tengo que fiscalizar en varias escuelas por eso voy de un lado a otro”, sostuvo.

“Vino personal militar – continuó - y me dice que yo no podía estar con la mochila. Le expliqué la situación y me dijo que era una cuestión de seguridad y me tenía que revisar la mochila. Abrí la mochila, me revisó todo y cuando le pregunté si había revisado las mochilas de todos los que estaban en las mesas no me supo contestar”.

El Frente de Izquierda está integrado por el Partido Obrero, Partido de los Trabajadores Socialistas, Movimiento Socialista de los Trabajadores. La boleta está encabezada por la candidata a senadora a Claudia Lupardo y como primer diputado a Luciano González Cabiati.