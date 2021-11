Santa Isabel: entrega de viviendas en el festejo de su 117 aniversario

“Nuestro gran objetivo es que cada familia pampeana tenga su vivienda propia. Queremos garantizar ese bienestar, no sólo con viviendas sociales, sino también reactivando los créditos hipotecarios a tasas razonables”, dijo el ministro Daniel Bensusán en su alocución. El funcionario provincial, que viajó en representación del Gobierno provincial, fue acompañado en el acto por el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton; y el presidente del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda, Jorge Lezcano.

Bensusán llevó el abrazo y el saludo del gobernador Sergio Ziliotto, quien “convocado por el Gobierno nacional no pudo estar presente en los festejos” y observó que en cada visita “algo nuevo se está haciendo, es el resultado del trabajo conjunto entre municipio, Provincia y nación”.

Viviendas

“Gracias al esfuerzo que hicieron las y los pampeanos, a nuestro sistema de salud, a nuestro exitoso plan de vacunación, hoy podemos estar festejando. ¿Y qué mejor que entregando viviendas?”, enfatizó el titular de la cartera de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos.

El ministro recordó que fue el entonces gobernador Carlos Verna, junto a los municipios, quienes encararon el desafío de un plan de viviendas provincial, “con ese esfuerzo se diseñó el Plan Mi Casa, que aunque no dio solución a la demanda habitacional total, durante los cuatro años en que no tuvimos fondos, se pudo cubrir parte de esas necesidades”.

“Hoy" -destacó Bensusán- "estamos con casi dos mil viviendas en ejecución en toda la Provincia, en Santa Isabel el intendente firmó hace pocos días la construcción de diez viviendas más y hay otras veinte de un programa nacional que se está reactivando y vamos a seguir peleando para que en el presupuesto nacional siga habiendo viviendas para La Pampa. Nuestro gran objetivo es que cada familia pampeana tenga su vivienda propia. Queremos garantizar ese bienestar, no sólo con viviendas sociales, sino también reactivando los créditos hipotecarios a tasas razonables”.

Convenios

El ministro Bensusán también anunció que ya está a la firma del Gobernador un convenio con Nación, en el marco del programa “Municipios de pie”, cuyo objetivo es “mejorar la infraestructura municipal” con la adquisición de un tractor, un carro/acoplado, una desmalezadora y un camión, que suman un monto de $ 9.973.000.

También se anunciaron las obras enmarcadas en el PROPAyS (Programa Provincial de Agua y Saneamiento), que comprenden: la red de agua, que llevará el recurso a la zona sudeste de Santa Isabel desde el centro de distribución; la colocación, a una altura de 5 metros, de un tanque de riego con capacidad de 15.000 litros; y la colocación de un desagüe pluvial para evacuar el agua que se acumula en el sector noroeste hacia la zona baja de los médanos. Se trata de una inversión total de $ 9.976.953,49.